國1北上大貨車爆胎翻覆1重傷1輕傷 北向內、中線封閉大塞車

國道1號北向雲林大埤路段今天下午發生大貨車翻覆事故，1輛大貨車疑因左前輪爆胎失控，撞擊內側護欄後翻覆，卡在內側路肩施工區，造成駕駛重傷、乘客輕傷，2人均送往大林慈濟醫院救治。事故造成北向內側及中線車道封閉，僅剩外側車道通行，用路人行經事故路段請提前改道。

事故發生於今天下午2時18分，地點在國道1號北向248.5公里、雲林縣大埤路段。警方初步了解，88年次陳姓男子駕駛自用大貨車行經該處時，疑似左前輪爆胎導致車輛失控，撞擊內側護欄後翻覆於內側路肩施工區，駕駛及車內乘客分別受重傷、輕傷，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

目前事故現場仍在排除中，北向內側及中線車道封閉，僅開放外側車道通行。警方呼籲，駕駛人可提前由國道1號北向大林交流道下交流道，避開事故路段後再接續行駛。

警方也提醒，用路人平時應定期保養車輛，出發前務必檢查油、水、煞車、輪胎及燈光等車況，尤其長途行車更應確認輪胎狀況，避免車輛故障或爆胎釀成事故。

國道1號北向雲林大埤路段今天下午發生大貨車翻覆事故，1輛大貨車疑因左前輪爆胎失控，撞擊內側護欄後翻覆，卡在內側路肩施工區。記者陳雅玲／翻攝

國道1號北向雲林大埤路段今天下午發生大貨車翻覆事故，1輛大貨車疑因左前輪爆胎失控，撞擊內側護欄後翻覆，卡在內側路肩施工區。記者陳雅玲／翻攝

國道1號北向雲林大埤路段今天下午發生大貨車翻覆事故，1輛大貨車疑因左前輪爆胎失控，撞擊內側護欄後翻覆，卡在內側路肩施工區。記者陳雅玲／翻攝