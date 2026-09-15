竹縣酒駕、微型電動車事故增 警方加強高風險區執法

竹縣府今天說，民國110年1月至今年5月，縣內酒駕事故累計1234件、微型電動二輪車事故1222件，將針對高風險地區加強執法，並從校園教育、外籍人士宣導等面向防制事故。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，酒駕事故以35至64歲為主，尖石、北埔、新埔及五峰每千人酒駕事故人數高於全縣平均50%以上；另13至17歲青少年酒駕事故也有偏高趨勢。

交通處指出，微型電動二輪車事故高風險地區為湖口、竹北、新豐及竹東，其中13至17歲國高中生事故數持續增加，湖口、竹北、新豐及新埔等地外國籍人士肇事比例也偏高。

竹縣府表示，將由警方會同新竹區監理所加強微型電動二輪車聯合稽查及酒駕臨檢，教育局也將針對國高中生加強自行車、微型電動二輪車及電動輔助自行車交通安全教育，並製作雙語文宣向外籍人士宣導。

新竹縣長楊文科表示，微型電動二輪車須年滿14歲才能騎乘，車輛應審驗合格掛牌及投保強制險，騎乘時須戴安全帽，也不得超速、載人及擅自改裝，也呼籲民眾酒後勿駕車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康