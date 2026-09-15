嘉義看守所中秋節懇親 收容人見孩子一句話紅了眼眶

中秋節將至，法務部矯正署嘉義看守所今天舉辦中秋節面對面懇親活動，邀請收容人家屬入所團聚，緩解收容人思鄉情緒，也凝聚改過自新的家庭力量。有收容人與孩子相聚，一句「阿爸，我好想你耶」讓收容人眼眶泛紅，盼早日回歸社會，回家與家人相聚。

嘉義看守所所長翁永芳逐桌關懷，許多家屬與收容人久別重逢，擁抱、落淚場面令人動容。翁永芳說，家庭支持是收容人改過自新、順利重返社會重要基礎，盼透過親情陪伴，讓收容人在服刑期間省思過往、重新建立與家人連結，為未來復歸社會做好準備。

其中，收容人小宇（化名）與家人見面時，孩子一句「阿爸，我好想你耶」，讓他情緒激動、難掩思念。小宇說，過去因為重視朋友，誤入聚合團體，替人扛罪而走上歧途，不僅錯過孩子出生時刻，也讓妻子長期操心，如今深刻體會家人的支持與溫暖。

小宇表示，未來會把握服刑期間反省改過，不再錯過孩子成長，盼重返社會後能多陪伴家人、分擔家務。簡短真摯的告白，也讓妻子紅了眼眶。嘉義看守所表示，希望讓收容人感受到家人的關懷與不離不棄，帶著重新出發的決心，走向復歸社會之路。

嘉義看守所今天舉辦中秋節懇親，收容人見孩子一句話紅了眼眶。圖／嘉義看守所提供