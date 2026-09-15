快訊

體操／選手世錦賽資格遭放棄 體操協會正式道歉：已解除秘書長職務

不滿世界沒幫忙！川普點名「1類國家」 伊朗戰爭後補償美國

台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義看守所中秋節懇親 收容人見孩子一句話紅了眼眶

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

中秋節將至，法務部矯正署嘉義看守所今天舉辦中秋節面對面懇親活動，邀請收容人家屬入所團聚，緩解收容人思鄉情緒，也凝聚改過自新的家庭力量。有收容人與孩子相聚，一句「阿爸，我好想你耶」讓收容人眼眶泛紅，盼早日回歸社會，回家與家人相聚。

嘉義看守所所長翁永芳逐桌關懷，許多家屬與收容人久別重逢，擁抱、落淚場面令人動容。翁永芳說，家庭支持是收容人改過自新、順利重返社會重要基礎，盼透過親情陪伴，讓收容人在服刑期間省思過往、重新建立與家人連結，為未來復歸社會做好準備。

其中，收容人小宇（化名）與家人見面時，孩子一句「阿爸，我好想你耶」，讓他情緒激動、難掩思念。小宇說，過去因為重視朋友，誤入聚合團體，替人扛罪而走上歧途，不僅錯過孩子出生時刻，也讓妻子長期操心，如今深刻體會家人的支持與溫暖。

小宇表示，未來會把握服刑期間反省改過，不再錯過孩子成長，盼重返社會後能多陪伴家人、分擔家務。簡短真摯的告白，也讓妻子紅了眼眶。嘉義看守所表示，希望讓收容人感受到家人的關懷與不離不棄，帶著重新出發的決心，走向復歸社會之路。

嘉義看守所今天舉辦中秋節懇親，收容人見孩子一句話紅了眼眶。圖／嘉義看守所提供
嘉義看守所今天舉辦中秋節懇親，收容人見孩子一句話紅了眼眶。圖／嘉義看守所提供

嘉義看守所今天舉辦中秋節懇親，讓收容人與家人面對面相處。圖／嘉義看守所提供
嘉義看守所今天舉辦中秋節懇親，讓收容人與家人面對面相處。圖／嘉義看守所提供

中秋節 嘉義 中秋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

一份善心雙份感動 世界和平會送月餅到偏鄉及弱勢家庭

女兒國中兒子高中…企業講師相識17年大哥罹肝癌9個月後離世 病榻錄音讓他紅了眼

買庇護月餅再送弱勢 台中順仁兄弟會捐「雙倍愛心」

三商壽公益陪伴送暖

相關新聞

疑烘碗機起火 花蓮社區管理員失去生命跡象送醫不治

花蓮市民德四街一處社區大樓14日晚上驚傳火警，疑似烘碗機起火燃燒，消防人員獲報後立即趕往現場灌救，火勢隨後獲得控制。不過，年約68歲唐姓社區管理員疑吸入濃煙失去生命跡象，經消防人員緊急救護處置後送醫搶救。

影／超狂搬家？騎單車載整張沙發上路 警：違規卻無法舉發

一輛自行車載著整張沙發在台北街頭趴趴走！有民眾近日在社群平台上傳影片，一名騎士將大型沙發橫向放在自行車上，沙發寬度幾乎橫跨車道，特殊「搬家方式」引起討論。警方查出，畫面拍攝於台北市大安區和平東路、臥龍街一帶，騎士已涉嫌違反慢車附載物品規定，可處300至600元罰鍰，不過因這類違規不在民眾可檢舉項目內，警方無法依影片逕行舉發。

台中西屯待轉區驚魂 六旬翁開BMW恍神撞倒6輛機車釀多人傷

台中市西屯區環中路三段、市政路，今天下午1時10分發生一起BMW轎車撞擊待轉機車事故，案發時六旬張姓老翁駕駛BMW轎車沿環中路三段慢車道由朝馬路往市政南一路方向行駛，行經事故地點時，一舉撞上在待轉區停等的6輛機車，造成6名機車騎士均受擦挫傷送醫，初步調查是張翁行經該處時恍神釀禍，詳細肇因待查。

影／高雄救護車路口遭撞釀3傷 送醫傷病患及家屬都受傷

高雄市楠梓區今天上午發生救護車車禍，1輛救護車行經藍昌路、援中路口時，與轎車發生碰撞，救護車車頭受損，車上原本正要送醫的病患及同行婦人也因而受傷，肇事的轎車女駕駛腿部受傷，所幸各傷者送醫後均無大礙。

水塔、流動廁所掉落國3和美路段 大貨車貨物未綁牢挨罰

國道3號北向190.5公里彰化和美路段，今天上午10時23分許，有輛大貨車因載運貨物未綑紮牢固，造成車上載運的水塔及流動廁所掉掉落在內側及中線車道上，雖然未釀成交通事故，國道公路警察第七大隊已開單告發。

台中代駕失手撞西屯路樹 700萬BMW M850i車頭全毀

台中市西屯區今日清晨6時38分發生一起代駕自撞事故，31歲賴姓代駕司機受雇駕駛民眾所有、市值約新台幣700萬元的BMW M850i，行經西屯區河南路三段外側車道欲於市政北六路迴轉時，車輛不慎失控撞上路樹，猛烈撞擊力道導致氣囊全數彈開，車頭嚴重半毀，後續維修費用恐不斐，警方調查，賴男無酒駕，初判肇因為操作問題、未注意車前狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。