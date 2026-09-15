影／超狂搬家？騎單車載整張沙發上路 警：違規卻無法舉發

一輛自行車載著整張沙發在台北街頭趴趴走！有民眾近日在社群平台上傳影片，一名騎士將大型沙發橫向放在自行車上，沙發寬度幾乎橫跨車道，特殊「搬家方式」引起討論。警方查出，畫面拍攝於台北市大安區和平東路、臥龍街一帶，騎士已涉嫌違反慢車附載物品規定，可處300至600元罰鍰，不過因這類違規不在民眾可檢舉項目內，警方無法依影片逕行舉發。

台北市大安警分局表示，經檢視網路流傳影片，事件發生在8月29日下午近4時，地點位於和平東路與臥龍街口。

監視器畫面可見，騎士騎著自行車行進，車上卻載著一張體積不小的沙發，沙發左右明顯突出車身，在道路格外醒目。

警方表示，自行車屬於慢車，該名騎士載運沙發上路，涉嫌違反道路交通管理處罰條例第76條第1項第2款慢車裝載貨物規定，可處駕駛人300元至600元罰鍰。北市警方公布的自行車管理規定也明定，慢車裝載貨物不得超過規定重量或超出車身一定限制。

不過，大安分局當天並未接獲相關報案，且這項違規並非民眾得檢舉的交通違規項目，因此警方無法單憑網路流傳影片逕行舉發。

大安分局表示，已將相關路段列為巡查重點，若員警巡邏時再發現類似違規，將依法取締。