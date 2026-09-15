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慢飛天使走進茄苳消防分隊 親手實作學防災保命技巧
消防隊不只是守護城市安全的地方，也能成為身障院生們學習與探索的教室。八德區寶貝潛能發展中心於今(15)日上午前往桃園市消防局第一大隊茄苳分隊參訪，消防人員特別規劃射水、防震、消防器材及防溺等四個體驗站，陪伴慢飛天使透過「看得到、摸得到、做得到」的方式，在實際操作與體驗中認識消防工作，也學習生活中實用的防災安全知識。
射水體驗由消防人員協助院生操作消防瞄子，化身小小消防員，親自體驗射水滅火的感受。防震教學則利用長桌模擬室內環境，帶領院生反覆練習「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，透過實際操作形成肌肉記憶，遇到地震時能更迅速做出正確反應。
消防器材體驗安排排煙機操作及消防衣著裝展示，介紹各項救災裝備的功能，院生也登上消防車體驗並拍照留念，近距離認識消防人員的工作環境。防溺宣導則由消防人員介紹救生圈等常見救生器材及使用方式，並透過簡單易懂的情境說明戲水安全觀念，提醒院生發現有人溺水時切勿貿然下水救援，應立即呼救並尋求協助，在認識救生器材的同時，也建立「救人先自保」的正確觀念。
茄苳分隊長趙威濂表示，此次沒有把防災知識變成一堂坐著聽的課，而是希望身障院生自己射一次水、躲一次桌子、看看消防裝備再坐消防車裡。每位院生都可以按照自己的步調去看、去摸、去感受，或許不需要記住很多艱深的消防名詞，但希望下次遇到地震、戲水或其他緊急狀況時，能想起今天親手做過的正確動作，這就是這趟消防隊參訪最重要的收穫。
本文章來自《桃園電子報》。原文：慢飛天使走進茄苳消防分隊 親手實作學防災保命技巧
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