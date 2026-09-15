八德區寶貝潛能發展中心於今日上午前往桃園市消防局第一大隊茄苳分隊參訪。圖：消防局提供

消防隊不只是守護城市安全的地方，也能成為身障院生們學習與探索的教室。八德區寶貝潛能發展中心於今(15)日上午前往桃園市消防局第一大隊茄苳分隊參訪，消防人員特別規劃射水、防震、消防器材及防溺等四個體驗站，陪伴慢飛天使透過「看得到、摸得到、做得到」的方式，在實際操作與體驗中認識消防工作，也學習生活中實用的防災安全知識。

消防隊希望慢飛天使在實際操作與體驗中認識消防工作，也學習生活中實用的防災安全知識。圖：消防局提供

射水體驗由消防人員協助院生操作消防瞄子，化身小小消防員，親自體驗射水滅火的感受。防震教學則利用長桌模擬室內環境，帶領院生反覆練習「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，透過實際操作形成肌肉記憶，遇到地震時能更迅速做出正確反應。

消防器材體驗安排排煙機操作及消防衣著裝展示，介紹各項救災裝備的功能，院生也登上消防車體驗並拍照留念，近距離認識消防人員的工作環境。防溺宣導則由消防人員介紹救生圈等常見救生器材及使用方式，並透過簡單易懂的情境說明戲水安全觀念，提醒院生發現有人溺水時切勿貿然下水救援，應立即呼救並尋求協助，在認識救生器材的同時，也建立「救人先自保」的正確觀念。

茄苳分隊長趙威濂表示，此次沒有把防災知識變成一堂坐著聽的課，而是希望身障院生自己射一次水、躲一次桌子、看看消防裝備再坐消防車裡。每位院生都可以按照自己的步調去看、去摸、去感受，或許不需要記住很多艱深的消防名詞，但希望下次遇到地震、戲水或其他緊急狀況時，能想起今天親手做過的正確動作，這就是這趟消防隊參訪最重要的收穫。

本文章來自《桃園電子報》。原文：慢飛天使走進茄苳消防分隊 親手實作學防災保命技巧