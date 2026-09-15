山腳分隊日前於桃園市蘆竹區UPS SCS優比速物流股份有限公司辦理消防演練。圖：消防局提供

為提升大型物流倉儲火災搶救及人命救援能力，桃園市消防局第三大隊山腳分隊日前於桃園市蘆竹區UPS SCS優比速物流股份有限公司辦理消防演練，針對大型倉儲場所空間廣闊、貨物堆疊密集及火勢延燒快速等特性，模擬火災發生時的搶救及人命救援作業。

此次演練以大型倉儲火災為主要情境，模擬現場發生火警並產生大量濃煙，消防人員到場後立即進行火場指揮、佈署水線、搜索救援及人員疏散等任務，藉此熟悉大型倉儲環境及強化團隊協同作戰能力。演練同時加入雲梯車高空救援情境，模擬民眾受困於建築物高處，消防人員迅速部署雲梯車接近受困位置，完成高空人命救援，強化高空救援及車輛操作能力。

此外，特別模擬消防人員於火場搜索時發生Mayday事件，因環境惡化或受困無法自行脫困，立即發出Mayday求救訊號，指揮官隨即啟動緊急救援機制，派遣救援人員進入火場搜尋並完成受困消防人員救援。

第三大隊長吳家豪表示，大型物流倉儲火災具有高熱、高煙及空間複雜等特性，救災風險相對較高。透過實兵演練，不僅提升消防人員火災搶救及高空救援能力，也強化消防人員在高風險環境下的自救及互救觀念，確保「救人也救自己」，以提升整體救災效能，守護市民生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：山腳消防演練大型倉儲火警 逼真模擬「Mayday」事件救援能力