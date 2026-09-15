影／高雄救護車路口遭撞釀3傷 送醫傷病患及家屬都受傷

高雄市楠梓區今天上午發生救護車車禍，1輛救護車行經藍昌路、援中路口時，與轎車發生碰撞，救護車車頭受損，車上原本正要送醫的病患及同行婦人也因而受傷，肇事的轎車女駕駛腿部受傷，所幸各傷者送醫後均無大礙。

據了解，高雄市左營消防分隊救護車由58歲古姓救護員開車，支援救護任務，到楠梓區載送1名男性病患（70歲）要去醫院，車上另有病患的家屬王姓婦人（69歲）同行。

今天上午11時許，救護車當時開著警示燈及警鳴器，送患者就醫途中，經過楠梓區藍昌路與援中路口，31歲方姓女子駕駛轎車沿援中路經過路口，疑未禮讓執行勤務中的救護車先行出車禍。

警、消表示，2車碰撞後，救護車右車身撞損，車上男患者和家屬王婦受傷，方姓女子腿部也受傷，消防局另出動後勁、楠梓2分隊救護車將3人均送醫治療。

警方表示，駕駛救護車的古姓隊員與轎車方姓女子，經酒測後都無酒精反應，肇事原因仍待交通大隊進一步調查，若查證轎車駕駛未依規定，避讓執行緊急任務中的救護車，依道路交通管理處罰條例，致人受傷者可處1萬元以上、10萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及牌照。