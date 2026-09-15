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新北機車安全月事故降19.1% 50處易肇事路口年底完成改善

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市政府今召開道路交通安全會報，市長侯友宜表示，今年7、8月「機車安全月」推動已有初步成效，機車事故較去年同期減少1570件、下降19.1%，死亡人數減少6人、下降31.6%；市府也鎖定50處易肇事路口改善，預計年底完成508項改善措施。

侯友宜指出，今年7、8月機車事故件數、死亡及受傷人數均較去年同期下降，其中受傷人數減少1763人、下降18.4%，顯示工程、執法及宣導多管齊下，已逐步發揮效果。

侯友宜表示，機車是許多市民日常通勤、通學的重要交通工具，機車安全月期間，市府各道安小組針對事故風險較高的青少年及高齡者加強宣導，深入市場、社區、農會及校園等場域，也從道路配置、路側設施及行車環境著手改善，搭配執法降低高風險駕駛行為。

他強調，交通安全不是1、2個月的工作，機車安全月雖告一段落，但相關防制作為不會停止，後續將依不同年齡及用路族群精準宣導，並滾動檢視事故熱點與肇因，將安全觀念落實到每一次騎車、每一個路口。

交通局報告新北易肇事路口及行人友善區推動成果，市府透過事故資料、路口影像及AI分析，盤點事故型態與高風險路口，再依標線、號誌、行人穿越動線等面向提出工程改善。目前50處易肇事路口均已完成設計，其中42處完成改善，預計年底全數完成，共計508項改善措施。

除了單一路口改善，新北也以捷運站為核心推動「人本環境改善－捷運生活圈」，向外延伸約200公尺改善行人環境。第一階段已完成71處捷運站周邊，第二階段規畫86處，並導入有聲號誌、行穿線照明等設施，提升視障者、高齡者等弱勢族群通行安全。

市府也選定學校、醫院、機關、公園及車站等行人密集場域推動行人友善區，今年底目標完成4處，包括三重行政園區、板橋府中區、新莊豐年國小及淡水鄧公路，從單一路口改善擴大至完整生活街廓。

交通局表示，既有改善案例已顯現成效，其中板橋光明街完成行人友善環境改善後，行車平均速度下降14%，事故件數下降60%，顯示透過降速、人行動線串聯及交通安全設施調整，可降低人車衝突風險。

養護工程處另以「道路有限，人本無限」為題報告人行環境改善進度。養工處表示，目前已完成全市路寬12公尺以上道路共660公里人行道調查，將人行道長度、寬度、鋪面破損及固定設施物等資料數位建檔，作為後續改善優先順序依據。

養工處預計117年完成全市約1448公里人行道調查，118年完成圖資建置；通學廊道改善部分，從2019年至今年8月底已改善約9萬3000平方公尺，受惠逾4.3萬人，預計9月底完成第100所學校。影響行人通行空間的電箱遷移，也預計9月底完成第1000件。

市府表示，未來將持續從事故熱點、捷運站周邊、校園及生活街廓等不同尺度著手，透過數據分析與工程改善，逐步降低交通事故風險，讓行人通行空間更完整、安全。

新北市持續推動人行環境改善，從易肇事路口、通學廊道到捷運生活圈，透過標線、號誌及行人動線調整，降低人車衝突風險。記者張策／攝影
新北市持續推動人行環境改善，從易肇事路口、通學廊道到捷運生活圈，透過標線、號誌及行人動線調整，降低人車衝突風險。記者張策／攝影

機車 新北 侯友宜

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