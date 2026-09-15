偵防車車牌驚外洩事件 竹市警局全面清查42輛車換牌並異動

台北市政府預算白皮書被發現詳列警方偵防車車牌號碼，引發基層員警質疑恐成警方辦案「破口」。新竹市警局今指出，近期社會各界關注政府預算公開資訊涉及警用車輛車籍明細，衍生偵防車遭有心人士辨識風險。市長高虹安獲悉，主動要求警察局立即全面清查預算書公開資料，逐一比對偵防車車籍曝光情形，務求徹底掌握風險範圍並研議對策，以保障第一線同仁執勤安全。

高虹安表示，警用偵防車的隱密性攸關員警人身安全與案件偵辦成效，絕不容許因資料公開，讓執勤同仁身陷風險，已指示警察局徹查資料外洩源頭與範圍，避免類似情形再度發生。

高虹安指出，警察局經調閱歷年預算書資料後發現，局內偵防車車籍資料最早於2021年12月，該年預算書上傳網站時，即已隨附完整車號公開，資訊流出已達一定時間，警察局隨即依指示，即刻行文向監理機關申請車牌異動。

她說，這次異動作業涵蓋局內現行42輛偵防車，並規畫分階段執行時程，優先針對執勤頻率較高、涉及埋伏蒐證高機敏任務車輛，安排換發新車號，並落實資訊安全分級控管，防止類似資料外洩情事再度發生。

警察局長陳源輝表示，感謝高虹安高度重視員警執勤安全，對於這次機敏資訊未妥善遮蔽情形，警察局立即檢討各項作業規範，落實源頭管控，避免機敏公務資訊外流。無論車號如何調整，警方守護地區治安、打擊各類犯罪的決心始終如一，未來將持續守護市民安全。