快訊

老翁搭北捷重摔頭撞地…目擊者質疑拆扶手不顧安全 蔣萬安說話了

9月找工作先等等？HR曝「連年終都不要」職缺恐有雷 過來人認證：真的燙手

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

聽新聞
0:00 / 0:00

偵防車車牌驚外洩事件 竹市警局全面清查42輛車換牌並異動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

台北市政府預算白皮書被發現詳列警方偵防車車牌號碼，引發基層員警質疑恐成警方辦案「破口」。新竹市警局今指出，近期社會各界關注政府預算公開資訊涉及警用車輛車籍明細，衍生偵防車遭有心人士辨識風險。市長高虹安獲悉，主動要求警察局立即全面清查預算書公開資料，逐一比對偵防車車籍曝光情形，務求徹底掌握風險範圍並研議對策，以保障第一線同仁執勤安全。

高虹安表示，警用偵防車的隱密性攸關員警人身安全與案件偵辦成效，絕不容許因資料公開，讓執勤同仁身陷風險，已指示警察局徹查資料外洩源頭與範圍，避免類似情形再度發生。

高虹安指出，警察局經調閱歷年預算書資料後發現，局內偵防車車籍資料最早於2021年12月，該年預算書上傳網站時，即已隨附完整車號公開，資訊流出已達一定時間，警察局隨即依指示，即刻行文向監理機關申請車牌異動。

她說，這次異動作業涵蓋局內現行42輛偵防車，並規畫分階段執行時程，優先針對執勤頻率較高、涉及埋伏蒐證高機敏任務車輛，安排換發新車號，並落實資訊安全分級控管，防止類似資料外洩情事再度發生。

警察局長陳源輝表示，感謝高虹安高度重視員警執勤安全，對於這次機敏資訊未妥善遮蔽情形，警察局立即檢討各項作業規範，落實源頭管控，避免機敏公務資訊外流。無論車號如何調整，警方守護地區治安、打擊各類犯罪的決心始終如一，未來將持續守護市民安全。

新竹市警察局全面清查預算書公開資料，逐一比對偵防車車籍曝光情形。示意圖／警方提供
新竹市警察局全面清查預算書公開資料，逐一比對偵防車車籍曝光情形。示意圖／警方提供

警察 高虹安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹縣公布新一期毒駕累犯照 新竹警：提高再犯嚇阻效果

議員批校園旁槍擊案未護童 北市府：即時通報應變

桃園預拌混凝土車疑超載 警攔查驚見駕駛酒測0.25送辦

三重警分局今晨驚傳槍響 偵查佐頭部中彈倒臥寢室

相關新聞

一家4口入住礁溪某飯店驚傳3個月大男嬰疑猝死 身上已出現屍斑

來自基隆市一家4口到宜蘭旅遊入住礁溪某飯店，卻傳出3個月大男嬰今早猝死，男嬰被發現時已無呼吸心跳，身上出現屍斑，經緊急送往陽明交大附設醫院搶救不治，確切死因尚待檢警釐清。

救了整棟的人自己卻不治...管理員衝火場滅火倒下 住戶不捨募款

花蓮市民德四街一處社區大樓昨天晚上驚傳火警，30多名住戶自行逃生，一名年約68歲唐姓社區管理員拿滅火器衝上去試圖滅火，沒想到失去生命跡象，送醫搶救後宣告不治。住戶回憶，唐男到這棟大樓擔任管理員大約2、3年，待人十分親切，如今遇到憾事，大家自發性募款盼能聊表心意。

疑因變換車道超車引不滿 國1台中段休旅車猛撞賓士…車損曝光了

25歲陳男駕駛休旅車與22歲張男的賓士轎車，兩車昨天行經國道1號台中市潭子路段，疑因變換車道超車引發糾紛，兩車互不相讓，甚至追逐並行，後來休旅車突然猛烈側撞賓士，賓士則右切至路肩行駛，影片被PO網後，引發網友熱議。國道警方指出，將通知兩車駕駛到案說明，依法辦理。

罕見畫面！住家遭野生動物侵襲 警獲報「我家鐵門卡著一隻山羌」

「警察先生，我家鐵門卡著一隻山羌！」苗栗縣警察局竹南分局新港派出所於近日接獲一起罕見案件，有民眾報案指稱住家圍牆鐵門卡著一隻山羌，需要警方協助；員警獲報也霧煞煞，趕赴現場才發現竟是1隻小山羌被夾困鐵門圍欄縫隙，模樣既無助又緊張，隨即展開救援。

疑烘碗機起火 花蓮社區管理員失去生命跡象送醫不治

花蓮市民德四街一處社區大樓14日晚上驚傳火警，疑似烘碗機起火燃燒，消防人員獲報後立即趕往現場灌救，火勢隨後獲得控制。不過，年約68歲唐姓社區管理員疑吸入濃煙失去生命跡象，經消防人員緊急救護處置後送醫搶救。

台中代駕失手撞西屯路樹 700萬BMW M850i車頭全毀

台中市西屯區今日清晨6時38分發生一起代駕自撞事故，31歲賴姓代駕司機受雇駕駛民眾所有、市值約新台幣700萬元的BMW M850i，行經西屯區河南路三段外側車道欲於市政北六路迴轉時，車輛不慎失控撞上路樹，猛烈撞擊力道導致氣囊全數彈開，車頭嚴重半毀，後續維修費用恐不斐，警方調查，賴男無酒駕，初判肇因為操作問題、未注意車前狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。