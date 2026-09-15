疑因變換車道超車引不滿 國1台中段休旅車猛撞賓士…車損曝光了

25歲陳男駕駛休旅車與22歲張男的賓士轎車，兩車昨天行經國道1號台中市潭子路段，疑因變換車道超車引發糾紛，兩車互不相讓，甚至追逐並行，後來休旅車突然猛烈側撞賓士，賓士則右切至路肩行駛，影片被PO網後，引發網友熱議。國道警方指出，將通知兩車駕駛到案說明，依法辦理。

國道1號台中市潭子路段昨天發生一起行車糾紛，休旅車與賓士轎車駕駛疑因變換車道超車，兩車先追逐並行，休旅車後來猛烈撞擊賓士車，賓士車門受損，還留下輪胎印記。影片PO網後，網友留言說「台中日常」，也有人說，「休旅車駕駛很派」、「碰到狠人」，更有網友喊「幼稚，根本在玩命」。

警方調查，昨日上午11時36分，於國道1號北向171.8公里發生兩車碰撞事故，陳男駕駛休旅車行駛中線車道，變換車道時擦撞行駛外側車道張男駕駛賓士轎車而肇事，事故無人受傷，兩車駕駛人酒測值為0。

國道警方呼籲，用路人行駛高速公路，應保持安全距離並遵守行車秩序，切勿以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道，以免因一時衝突引發交通事故，危及自身及其他用路人安全；如遇到危險駕駛或逼車情形，可利用1968App警政報案，將即時派遣警力前往處置。