花蓮計程車迴轉撞機車 72歲婦遭捲車底送醫搶救不治

花蓮市和平路與福建街口昨天上午發生一起死亡車禍，55歲曾姓計程車司機由路旁駛離準備迴轉時，疑因未留意後方來車，與72歲騎機車的賴姓婦人發生碰撞，婦人倒地後遭計程車車輪輾過，當場失去生命徵象，送醫搶救至深夜仍因傷重不治。

警方調查，事故發生於昨天上午10時許，曾男駕駛營業計程車自和平路路邊起步，準備迴轉至對向車道時，與沿和平路行駛的賴姓婦人發生擦撞。婦人連人帶車倒地後遭車輪壓過，傷勢嚴重。

消防局獲報後立即派遣救護人員到場，發現婦人已無呼吸心跳，隨即施以心肺復甦術並送往花蓮慈濟醫院急救，但經長時間搶救，仍於當晚11時許宣告死亡。

警方表示，曾姓駕駛並未受傷，經酒測後數值為0，也持有合法駕照，已排除酒駕情形，已調閱路口監視器及計程車行車紀錄器畫面蒐證，詳細肇事原因及責任歸屬，將由檢警進一步釐清。