罕見畫面！住家遭野生動物侵襲 警獲報「我家鐵門卡著一隻山羌」

「警察先生，我家鐵門卡著一隻山羌！」苗栗縣警察局竹南分局新港派出所於近日接獲一起罕見案件，有民眾報案指稱住家圍牆鐵門卡著一隻山羌，需要警方協助；員警獲報也霧煞煞，趕赴現場才發現竟是1隻小山羌被夾困鐵門圍欄縫隙，模樣既無助又緊張，隨即展開救援。

這隻小山羌疑誤闖民宅，準備穿越鐵門圍欄縫隙鑽過去，結果頭過身未過，後半身卡住動彈不得，無法自行脫困。

員警到場後先安撫山羌情緒，並在確保人員及山羌安全的情況下，經一番「搶救山羌大作戰」後，小心協助將牠從鐵門脫困，後續並交由苗栗縣動保團體協助帶回治療及安置，所幸山羌並無大礙，也讓這場意外插曲畫下圓滿句點。

竹南分局提醒，民眾若發現受傷、受困或疑似迷途的野生動物，切勿自行追捕、搬動或餵食，以免造成動物二次傷害，也避免自身受到攻擊，應儘速通報相關動保單位協助處理，讓專業人員提供適當救援，共同守護野生動物安全。