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救了整棟的人自己卻不治...管理員衝火場滅火倒下 住戶不捨募款

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市民德四街一處社區大樓昨天晚上驚傳火警，30多名住戶自行逃生，一名年約68歲唐姓社區管理員拿滅火器衝上去試圖滅火，沒想到失去生命跡象，送醫搶救後宣告不治。住戶回憶，唐男到這棟大樓擔任管理員大約2、3年，待人十分親切，如今遇到憾事，大家自發性募款盼能聊表心意。

據了解，過世的唐姓男子從年輕開始做保全管理員，這幾年才從別處轉到該棟社區大樓。昨晚近8時，住戶突然衝下來說家裡失火，唐男先打119報案，並在火警發生當下緊急廣播疏散住戶，自己拿著滅火器上去滅火，人卻倒在失火現場，消防員發現緊急搶救並送醫，不幸於昨晚8時50分宣告不治。

大樓住戶黃小姐說，唐大哥待人很親切、熱心，看到住戶都會簡單問候，了解住戶住在哪一樓層、做什麼工作等，「就像高中舍監一樣」，做事很認真盡責，許多住戶也喜歡找他聊天，就像家人一樣。沒想到人突然就走了，且是因公殉職，大家都深感不捨，決定募款慰問家屬，希望盡一下心力，感謝管理員過去的辛勞。

另名大樓住戶說，管理員有3人，每人上班12小時輪班，工作十分辛苦，另2人年約50歲還能負荷，唐大哥年紀最大，時常要熬夜對健康也不好，不清楚是不是家裡需要這份薪水。

據悉，唐男老婆透露，先生身體原本就不太好，昨天好像也不太舒服，但沒有細講是哪裡不舒服，有2個小孩，其中一人在日本。究竟唐男是在滅火時吸入大量濃煙，還是本身身體不適突發疾病而過世，還要等法醫相驗。

花蓮縣消防局表示，昨晚已先初步勘查，詳細起火原因還在調查中，不排除電器因素起火。提醒民眾若發現住宅火警，應立即撥打119報案，切勿貿然返回火場拿取物品；若現場有濃煙，應盡速離開並關閉起火區域房門，在安全處等待消防員救援。

花蓮市民德四街一處社區大樓昨晚上驚傳火警，消防人員獲報後立即趕往現場灌救，大樓社區管理員疑吸入濃煙失去生命跡象，送醫不治。圖／民眾提供
花蓮市民德四街一處社區大樓昨晚上驚傳火警，消防人員獲報後立即趕往現場灌救，大樓社區管理員疑吸入濃煙失去生命跡象，送醫不治。圖／民眾提供

花蓮市民德四街一處社區大樓昨晚上驚傳火警，消防人員獲報後立即趕往現場灌救，大樓社區管理員疑吸入濃煙失去生命跡象，送醫不治。圖／民眾提供
花蓮市民德四街一處社區大樓昨晚上驚傳火警，消防人員獲報後立即趕往現場灌救，大樓社區管理員疑吸入濃煙失去生命跡象，送醫不治。圖／民眾提供

花蓮市民德四街一處社區大樓昨晚上驚傳火警，疑似電器起火。圖／花蓮消防局提供
花蓮市民德四街一處社區大樓昨晚上驚傳火警，疑似電器起火。圖／花蓮消防局提供

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