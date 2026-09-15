消防績優救護人員表揚 竹市消防獲丙組團體銀質獎、急救精靈個人獎

內政部消防署為表彰緊急救護專業表現與辛勞，激勵救護人員工作士氣，日前舉辦「2025年消防績優救護人員表揚」，頒發個人組、團體組及特殊績優組等獎項。其中，新竹市消防局此次獲得丙組縣市團體銀質獎，中山分隊隊員楊竣凱則獲頒「急救精靈個人獎」，共獲1項團體獎及1項個人獎，展現新竹市緊急救護團隊的專業實力。

市長高虹安表示，消防局此次榮獲2025年丙組縣市團體銀質獎，是對新竹市緊急救護團隊專業能力與長期努力的肯定。團體獎項依受理緊急救護無生命徵象（OHCA）案件時，派遣端辨識OHCA並透過電話線上指導民眾實施胸外按壓的急救成功率，以及執行急救處置（CPR+AED）後患者康復出院（CPC1及CPC2）等指標進行排序及積分評比，展現消防團隊在緊急救護服務上的整體表現。市府將持續提升緊急救護服務品質，為市民打造更安全、宜居的生活環境。

消防局指出，2025年全國執行急救患者個案（CPR+AED）分組最多者而獲得「急救精靈個人獎」的中山分隊隊員楊竣凱分享，在執行急救勤務最令人開心的事情便是患者自主循環（ROSC）恢復那一刻。在救護這個領域，他期許自己能夠持續不斷精進，唯有如此才能對得起在關鍵時刻不能選擇，把生命交到自己手上的每一位病患。

消防局指出，榮獲「急救精靈個人獎」的中山分隊隊員楊竣凱長期投入緊急救護勤務，他表示，在執行急救處置過程中，最令人振奮的時刻就是患者恢復自主循環（ROSC）的瞬間，唯有持續精進專業能力，才能不負每一次珍貴的生命託付。

竹市消防局中山分隊楊竣凱獲得急救精靈個人獎。圖／新竹市消防局提供