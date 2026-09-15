高雄鳳頂路人孔蓋突爆裂 台電查出原因幸無人傷

高雄市鳳山區鳳頂路今天上午驚傳路面爆裂，台電人孔蓋疑因地下高壓電線故障，受到強大衝擊力瞬間「炸開」，不僅人孔蓋移位，周邊柏油路面也明顯隆起、龜裂，路面留下爆裂痕跡，現場一度封閉管制。所幸事發當時無人、車經過，未造成人員受傷及財物損失。

鳳山警分局表示，今天上午9時56分許，過埤派出所巡邏警網巡經鳳頂路239號前，發現路面1處圓形人孔蓋爆裂，周邊柏油路面遭炸開，碎裂柏油及路面隆起情形清楚可見。警方立即到場警戒，並實施交通管制，避免人車靠近發生危險。

消防人員獲報後也到場檢測，警方隨即通知 市府相關局處及台電派員處理。台電人員到場查修後，初步確認為地下高壓電線故障，故障產生的衝擊力造成上方人孔蓋及柏油路面爆裂。台電已派員搶修，現場仍由警方實施交通管制。

高雄市鳳山區鳳頂路台電人孔蓋突爆裂，台電人員搶修。記者林保光／翻攝