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闖十八羅漢洞試爆「炸藥」 自拍炸毀神明上傳網路 警追涉案人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市早年知名景點，目前閒置封閉的18羅漢洞遭人闖入，並拍下疑施放爆裂物炸毀神明塑像的影像上傳網路，成為話題。警方今天前往現場查看，並已鎖定陳姓男子涉案，將通知他到案說明。

「雲龍山聖濟宮」現址是基隆市已故前議長郭民通家族，供奉齊天大聖孫悟空，世代相傳。郭父在1959年開始建廟，成為三沙灣地區信仰中心之一。郭民通在1990年代擔任議長期間，擴建聖濟宮，打造十八羅漢洞、四面佛，後因管理不善、年久失修，形同荒廢。

十八羅漢洞目前已由管理人封閉，疑遭人闖人。「現在這樣玩是很風光嗎」？有人在網路看到行為人闖入十八羅漢洞，自拍炸毀塑像影片，昨天轉傳社群平台Threads ，稱「想紅幫你發脆」。

畫面顯示，至少兩名男子在十八羅漢洞，並有「牛刀小試一下，這小顆的炸藥」字幕，接著看到塑像被「炸毀」斷裂畫面。接著又有「這次換大顆的炸藥，把邪門大師兄做掉了」，看到火光，及更大的塑像被炸毀，後來又炸毀一頭羊的塑像。

基隆警方今天前往十八羅漢洞，查看現場情形，並將聯繫承租人說明。警方也鎖定20多歲陳姓男子涉案，追查他的行蹤，通知到案說明釐清案情。

基隆市早年知名景點，目前閒置封閉的18羅漢洞遭人闖入，並拍下疑施放爆裂物炸毀神明塑像的影像上傳網路，成為話題。警方今前往查看，鎖定陳姓男子涉案，將通知他到案說明。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市早年知名景點，目前閒置封閉的18羅漢洞遭人闖入，並拍下疑施放爆裂物炸毀神明塑像的影像上傳網路，成為話題。警方今前往查看，鎖定陳姓男子涉案，將通知他到案說明。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市早年知名景點，目前閒置封閉的18羅漢洞遭人闖入，並拍下疑施放爆裂物炸毀神明塑像的影像上傳網路，成為話題。警方今前往查看，鎖定陳姓男子涉案，將通知他到案說明。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市早年知名景點，目前閒置封閉的18羅漢洞遭人闖入，並拍下疑施放爆裂物炸毀神明塑像的影像上傳網路，成為話題。警方今前往查看，鎖定陳姓男子涉案，將通知他到案說明。記者邱瑞杰／翻攝

神明 自拍 上傳

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