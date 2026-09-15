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義大利千萬超跑忘拉手煞車釀慘劇 駕駛狂奔追不回墜落北宜公路山谷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

北宜公路某咖啡廳前廣場發生義大利千萬限量超跑墜谷意外，張姓男子開著身價高達2900萬元的義大利頂級Dallara Stradale跑車前往山區車聚，未料停車時一時疏忽未拉手煞車，車輛竟在無人狀態下自行滑向邊坡，直落百米深山谷，男子狂奔追不回，現場車友與駕駛也看傻了眼。

宜蘭礁溪警方於13日上午8時許接獲報案趕抵現場，根據店家監視器畫面顯示，當時咖啡廳旁草地斜坡停放多輛名車，其中這輛軍綠色彩繪的超跑突然緩慢移動，隨著坡度加快下滑。身穿便服的張姓駕駛見狀驚覺不妙，慌忙從一旁狂奔而出企圖追車，無奈雙腿速度難敵車速，只能眼睜睜看著全台限量名車衝出邊坡，卡在下方樹欉間。

這輛Dallara Stradale來頭不小，是義大利賽車底盤大廠Dallara推出的首款合法道路版賽車，全球限量600輛，該車導入大量賽車科技，碳纖維單體座艙僅855公斤，百公里加速僅需3.25秒。今年6月開放代理進口，張男好不容易租得這輛8月初才剛完成掛牌，全台唯一的一輛，未料落地剛滿月的頂級超跑上山同樂，竟因一個小疏忽演變成難以收拾的殘局。

所幸事發當時並未波及其他用路人，無人受傷。警方到場後協助交通疏導，隨後由相關人員聯繫大型吊車進行受損車體救援，超跑雖被吊回路面，但車頭與車身早已嚴重凹陷、面目全非，初估這輛限量超跑的修復費用至少百萬元，巨額賠償讓這次出遊付出慘痛的代價。

這起罕見的超跑「自己落跑」意外在車界掀起熱議，警方呼籲，山區道路坡度起伏劇烈，駕駛人停妥車輛後務必再次確認手煞車與檔位是否確實緊鎖，切勿因一時疏忽釀成嚴重的財產損失，共同維護道路交通安全。

台灣首輛掛牌的義大利頂級Dallara Stradale跑車停在北宜公路一間咖啡廳前廣場，因駕駛忘拉手煞車，造成滑坡墜谷意外，讓所有車聚的車友與駕駛看傻眼，嚴重車損修復費用至少百萬以上。圖／翻攝自記者爆料網
台灣首輛掛牌的義大利頂級Dallara Stradale跑車停在北宜公路一間咖啡廳前廣場，因駕駛忘拉手煞車，造成滑坡墜谷意外，讓所有車聚的車友與駕駛看傻眼，嚴重車損修復費用至少百萬以上。圖／翻攝自記者爆料網

義大利 北宜公路 礁溪

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