專案小組搜索林嫌住處。圖：刑事局提供

一名林姓主嫌與曾任保險業務員的洪姓妻子，吸收廖姓女子等人組成保險詐騙集團，先密集投保多家保險公司的醫療險、意外險，再透過Telegram群組分工，依事前規劃製造假跌倒、假跌落及假車禍，待就醫後向保險公司申請理賠，得手近800萬元。經檢調追查陸續查獲10人到案，全案移送台北地檢署偵辦。

現場查扣作案手機、存摺及保險文書。圖：刑事局提供

有保險公司在審核被保險人賠付理賠卷宗時，發現部分被保險人疑有製造假意外並申請實支實付醫療險理賠情事。經刑事局報請台北地方檢察署定股檢察官黃珮瑜指揮，偕同台北市士林分局等單位共組專案小組積極偵辦。

調查發現林姓主嫌與曾任保險業務員的洪姓妻子，利用通訊軟體Telegram設多個群組，吸收廖姓女子等人加入，先密集向多家保險公司投保醫療險或意外險，再依規劃製造假跌倒、假跌落及假車禍，並在就診之後向保險公司申請理賠。

專案小組於114年4月至12月間拘捕林姓主嫌等10人到案，搜索林嫌住處，現場查扣作案手機、存摺及保險文書，另就涉案帳戶內存有794萬餘元不法款項聲請法院核准扣押獲准，全案詢後依涉嫌違反刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。刑事警察局呼籲，切勿因貪圖小利而製造假意外，以免觸法，得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：夫妻組團詐領保險！製造假跌倒、假車禍就醫 狂領近8百萬元