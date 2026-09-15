快訊

中職／強襲球直擊莊昕諺頭部 王博玄：感到非常抱歉與自責

家屬搬民代關切病情 醫揭「殘酷真相」反問一句讓議員愣住

昔喊「有病我最大」！2004年卡拉OK店縱火釀5死8傷 死囚林旺仁病死獄中

聽新聞
0:00 / 0:00

夫妻組團詐領保險！製造假跌倒、假車禍就醫 狂領近8百萬元

桃園電子報／ 桃園電子報

1789372413230
專案小組搜索林嫌住處。圖：刑事局提供

一名林姓主嫌與曾任保險業務員的洪姓妻子，吸收廖姓女子等人組成保險詐騙集團，先密集投保多家保險公司的醫療險、意外險，再透過Telegram群組分工，依事前規劃製造假跌倒、假跌落及假車禍，待就醫後向保險公司申請理賠，得手近800萬元。經檢調追查陸續查獲10人到案，全案移送台北地檢署偵辦。

1789372453857
現場查扣作案手機、存摺及保險文書。圖：刑事局提供

有保險公司在審核被保險人賠付理賠卷宗時，發現部分被保險人疑有製造假意外並申請實支實付醫療險理賠情事。經刑事局報請台北地方檢察署定股檢察官黃珮瑜指揮，偕同台北市士林分局等單位共組專案小組積極偵辦。

調查發現林姓主嫌與曾任保險業務員的洪姓妻子，利用通訊軟體Telegram設多個群組，吸收廖姓女子等人加入，先密集向多家保險公司投保醫療險或意外險，再依規劃製造假跌倒、假跌落及假車禍，並在就診之後向保險公司申請理賠。

專案小組於114年4月至12月間拘捕林姓主嫌等10人到案，搜索林嫌住處，現場查扣作案手機、存摺及保險文書，另就涉案帳戶內存有794萬餘元不法款項聲請法院核准扣押獲准，全案詢後依涉嫌違反刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。刑事警察局呼籲，切勿因貪圖小利而製造假意外，以免觸法，得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：夫妻組團詐領保險！製造假跌倒、假車禍就醫 狂領近8百萬元

車禍 保險 夫妻

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

夫妻揪團製造假事故詐保逾2252萬元 10人遭起訴

製造假車禍、跌倒意外 詐領12家保險公司理賠金2252萬10人起訴

沒錢比開刀更痛 夫妻檔製造假事故詐保2千萬

誆代辦債務整合詐刷卡買餐券 刑事局破詐團9人遭訴

相關新聞

義大利千萬超跑忘拉手煞車釀慘劇 駕駛狂奔追不回墜落北宜公路山谷

北宜公路某咖啡廳前廣場發生義大利千萬限量超跑墜谷意外，張姓男子開著身價高達2900萬元的義大利頂級Dallara Stradale跑車前往山區車聚，未料停車時一時疏忽未拉手煞車，車輛竟在無人狀態下自行滑向邊坡，直落百米深山谷，男子狂奔追不回，現場車友與駕駛也看傻了眼。

疑烘碗機起火 花蓮社區管理員失去生命跡象送醫不治

花蓮市民德四街一處社區大樓14日晚上驚傳火警，疑似烘碗機起火燃燒，消防人員獲報後立即趕往現場灌救，火勢隨後獲得控制。不過，年約68歲唐姓社區管理員疑吸入濃煙失去生命跡象，經消防人員緊急救護處置後送醫搶救。

影／鵝鑾鼻外海貨輪出意外 緬甸船員受傷夜間吊掛送醫

1艘韓國籍貨櫃輪昨天晚間航行至鵝鑾鼻東南方約46浬處，船上一名25歲緬甸籍船員作業不慎，造成右手無名指斷肢，傷勢緊急，立即通報請求救援。空勤總隊出動黑鷹直升機，與海巡署偵防分署空勤吊掛分隊，在海上風浪及夜間低能見度環境下完成吊掛，順利將傷者送回高雄就醫。

一見警車躲進娃娃機店 高雄男報友人身分證號仍露餡

高雄簡姓男子遇到巡邏警車，便快步躲進娃娃機店，員警覺得他形跡可疑上前盤查，簡男報他人身分證字號企圖矇混過關，但立即被警方識破，警方要求他出示證件核對，才發現他正被通緝中。

中市美容店家 疑藉體驗誘簽14萬分期 「惡名昭彰換地再犯」

台中市沙鹿區疑似有美容業者以體驗為由，誘導消費者簽下總值十四點四萬元的分期課程，議員參選人踢爆該美容店家原本在豐原惡名昭彰，今年轉移陣地。法制局表示，已經接到當事人提出的消費申訴，若用體驗單推銷產品符合「訪問交易」的要件，消費者可以在七天內無條件解約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。