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影／鵝鑾鼻外海貨輪出意外 緬甸船員受傷夜間吊掛送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1艘韓國籍貨櫃輪昨天晚間航行至鵝鑾鼻東南方約46浬處，船上一名25歲緬甸籍船員作業不慎，造成右手無名指斷肢，傷勢緊急，立即通報請求救援。空勤總隊出動黑鷹直升機，與海巡署偵防分署空勤吊掛分隊，在海上風浪及夜間低能見度環境下完成吊掛，順利將傷者送回高雄就醫。

海巡署表示，昨天晚間7時許，國家搜救指揮中心通報，指韓國籍貨輪「HMM ROTTERDAM」在鵝鑾鼻東南方約46浬海域，船上25歲緬甸籍船員工作時右手無名指斷肢，急需緊急醫療。

海巡署偵防分署空勤吊掛分隊高雄第三小隊接獲任務後，立即攜帶醫療及吊掛裝備，隨同空勤總隊黑鷹直升機於昨晚近8時，從小港機場起飛前去搶救。

黑鷹直升機抵達後，機組人員先

確認吊掛環境後，由海巡搜救員攜帶吊籃出艙，在夜間海象及船體空間受限的情況下完成吊掛作業，將傷者安全吊上直升機，幸他意識清楚、生命徵象穩定，於昨晚9時19分降落小港機場，將傷者送往小港醫院接受治療。

海巡署表示，夜間海上吊掛的難度較日間高，除須克服低能見度及周遭環境障礙，還必須在短時間內完成判斷及高難度操作。此次任務也展現空勤吊掛分隊平時訓練及與機組人員長期共訓所累積的專業與默契，未來將持續強化海空聯防及搜救能量，守護我國周邊海域船舶及船員安全。

黑鷹直升機昨晚在海上救人。記者林保光／翻攝
黑鷹直升機昨晚在海上救人。記者林保光／翻攝

黑鷹直升機昨晚在海上救人，順利航返小港機場。記者林保光／翻攝
黑鷹直升機昨晚在海上救人，順利航返小港機場。記者林保光／翻攝

緬甸 海巡署 黑鷹直升機

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