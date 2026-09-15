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一見警車躲進娃娃機店 高雄男報友人身分證號仍露餡
高雄簡姓男子遇到巡邏警車，便快步躲進娃娃機店，員警覺得他形跡可疑上前盤查，簡男報他人身分證字號企圖矇混過關，但立即被警方識破，警方要求他出示證件核對，才發現他正被通緝中。
警方表示，新興警分局自強路派出所員警9月11日執行巡邏勤務，經過高雄市新興區文橫二路，發現簡男（36歲）一見警車靠近，隨即快步走進娃娃機店。員警覺得可疑，立即停車上前查證他的身分。
簡男面對警方詢問應答流利，直接報出1組身分證字號應檢。員警核對時，發現這組身分證字號資料上的照片根本不是他，要求他出示證件後，他見無法繼續隱瞞，才坦承報的是友人的身分資料。
警方進一步查證，發現簡男涉肇事逃逸、毒品危害防制條例罪嫌，分別遭高雄、橋頭2地檢署發布通緝， 立即逮捕他解送歸案。
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