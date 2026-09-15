聽新聞
0:00 / 0:00

中市美容店家 疑藉體驗誘簽14萬分期 「惡名昭彰換地再犯」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

台中市沙鹿區疑似有美容業者以體驗為由，誘導消費者簽下總值十四點四萬元的分期課程，議員參選人踢爆該美容店家原本在豐原惡名昭彰，今年轉移陣地。法制局表示，已經接到當事人提出的消費申訴，若用體驗單推銷產品符合「訪問交易」的要件，消費者可以在七天內無條件解約。

親民黨豐原后里議員參選人黃朝淵表示，近日民眾陳情，一名老婦人在沙鹿菜市場買菜時，被兩名美容店員攔下，發放試用包和三九九元體驗券；老婦幾天後到店內使用體驗券，做到一半店員就拿出一張單子，要她簽名，並以「做臉儀器要開機」為由，索要身分證。

老婦簽完單據並給予身分證影本後，沒過幾天就接到融資公司電話，表示她簽下卅六期、每期四千元的分期付款。老婦大驚，丈夫回到店內要求提供收據，店員卻表示無法提供；要求解約，店員則說保養品已拆封，無法解約。老婦反駁說保養品是店員自己拆的。

黃朝淵指出，該美容店原本在豐原愛買、家樂福附近營業，因類似手法引發爭議，如今轉移到沙鹿另起爐灶，擔心又有民眾受害，籲長輩千萬別簽署不明文件或提供身分證件。

台中市法制局表示，當事人九月十一日提出消費申訴，由衛生局辦理第一次申訴，業者須在十五天內妥善處理，若消費者不滿意，可向消保官提第二次申訴或消費爭議調解；此案業者疑似在沒有充分說明且提供契約的情況下，要求簽署分期付款，法制局會調查是否違反定型化契約。

法制局說明，用體驗單推銷產品符合「訪問交易」要件，消費者可在七天內無條件解約，業者也應在簽約前完整揭露資訊；民眾在美容消費時宜看清楚契約、確認費用，未釐清前不要急著拆封產品；若有消費爭議可打一九五○消費者保護專線。

豐原 台中市 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

叫泰式料理外賣打拋豬「整碗飯都是蛆」 中市食安處要查

很多人不知！星巴克內用暗藏1規定…做出這動作秒被關切 店員揭原因

淘寶貨跨海價錢翻倍！ 她怒轟「台灣人惡習」 網揭店家1舉動見端倪

好市多員工強力水柱清烤爐！一旁烤雞「順便洗澡」 高市衛生局出動了

相關新聞

陸最大電源廠 涉違法來台設點、挖角

大陸規模最大的深圳航嘉馳源電氣，規避我國主管機關對陸資企業來台審查，以香港子公司航嘉香港國際貿易名義，來台設立在台辦事處，違法從事產品銷售及高科技人才挖角，新北地檢署昨依違反兩岸條例起訴深圳航嘉銷售副總裁趙瑋傑、資深經理李鴻誌高級測試工程師黃于倫。

馬防部少將參謀長 涉性騷案遭調查

馬祖防衛指揮部參謀長黃盈福少將，上周五晚間參加營外餐敘，返營時碰觸女性官兵身體，遭當事人提出性騷擾申訴。陸軍司令部表示，已指示馬防部依規定完成性騷擾申訴會編組，並將涉案人員立即調離單位，實施調查及後續審議。

宗教剝削 越配誘兒少來台無償勞動

越南籍阮姓女子嫁來台灣廿多年，自稱「活佛轉世」，假宗教修行名義，誘騙越南女信徒帶未成年子女以觀光簽證來台後逾期居留，並在阮女餐廳、農地無償勞動。移民署台中專勤隊獲報後，在苗栗卓蘭救出四名遭剝削兒童，檢方近日依違反人口販運防制法、和誘等罪起訴四人，四名獲救兒少已返回越南。

綠能風暴 泛新光林伯翰詐貸47億羈押

台積電綠能供應商誠新綠能公司爆出積欠承包商工程款逾十億元，導致部分案場停工，受害廠商質疑資金遭挪用，陳姓負責人等五人遭收押，台南地檢署查出，大股東新光國際投資公司董事長、泛新光集團第三代成員林伯翰，涉與誠新綠能共謀詐貸銀行四十七億元，聲押禁見獲准。

沒錢比開刀更痛 夫妻檔製造假事故詐保2千萬

綽號「樹哥」的林祐葦涉與保險業務妻子洪玉雯、護理人員外甥女廖上華共組詐保集團，吸收熟諳保險法規的醫材業者，共謀假事故、假車禍情境，陸續向十二家保險公司詐保二二五二萬餘元，台北地檢署昨依詐欺取財等罪起訴十人。

中市美容店家 疑藉體驗誘簽14萬分期 「惡名昭彰換地再犯」

台中市沙鹿區疑似有美容業者以體驗為由，誘導消費者簽下總值十四點四萬元的分期課程，議員參選人踢爆該美容店家原本在豐原惡名昭彰，今年轉移陣地。法制局表示，已經接到當事人提出的消費申訴，若用體驗單推銷產品符合「訪問交易」的要件，消費者可以在七天內無條件解約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。