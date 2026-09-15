中市美容店家 疑藉體驗誘簽14萬分期 「惡名昭彰換地再犯」

台中市沙鹿區疑似有美容業者以體驗為由，誘導消費者簽下總值十四點四萬元的分期課程，議員參選人踢爆該美容店家原本在豐原惡名昭彰，今年轉移陣地。法制局表示，已經接到當事人提出的消費申訴，若用體驗單推銷產品符合「訪問交易」的要件，消費者可以在七天內無條件解約。

親民黨豐原后里議員參選人黃朝淵表示，近日民眾陳情，一名老婦人在沙鹿菜市場買菜時，被兩名美容店員攔下，發放試用包和三九九元體驗券；老婦幾天後到店內使用體驗券，做到一半店員就拿出一張單子，要她簽名，並以「做臉儀器要開機」為由，索要身分證。

老婦簽完單據並給予身分證影本後，沒過幾天就接到融資公司電話，表示她簽下卅六期、每期四千元的分期付款。老婦大驚，丈夫回到店內要求提供收據，店員卻表示無法提供；要求解約，店員則說保養品已拆封，無法解約。老婦反駁說保養品是店員自己拆的。

黃朝淵指出，該美容店原本在豐原愛買、家樂福附近營業，因類似手法引發爭議，如今轉移到沙鹿另起爐灶，擔心又有民眾受害，籲長輩千萬別簽署不明文件或提供身分證件。

台中市法制局表示，當事人九月十一日提出消費申訴，由衛生局辦理第一次申訴，業者須在十五天內妥善處理，若消費者不滿意，可向消保官提第二次申訴或消費爭議調解；此案業者疑似在沒有充分說明且提供契約的情況下，要求簽署分期付款，法制局會調查是否違反定型化契約。

法制局說明，用體驗單推銷產品符合「訪問交易」要件，消費者可在七天內無條件解約，業者也應在簽約前完整揭露資訊；民眾在美容消費時宜看清楚契約、確認費用，未釐清前不要急著拆封產品；若有消費爭議可打一九五○消費者保護專線。