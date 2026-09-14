大貨車熄火停車疑未拉手煞車 撞向住家大門、夜市攤販及機車

一輛大貨車今天在台中市石岡區和平街熄火停車後，疑因未拉起手煞車，大貨車自行滑動，撞上路旁住家大門、夜市攤販及停放現場的機車，幸無人受傷。

東勢警分局表示，今天下午2時9分，台中市石岡區和平街前車禍，45歲連姓男子駕駛營大貨車，將車輛停放於事故地點對面夜市空地，熄火停車後疑因未拉起手煞車，致車輛自行滑行至道路上，波及路旁住家大門、夜市攤販及停放現場的機車，造成相關物品受損。

警方獲報後立即派員到場處理，所幸無人員受傷，現場亦無交通壅塞情形。經初步了解，事故發生時相關車輛均非行駛狀態，警方已調閱現場監視器及路過車輛行車紀錄器畫面，進一步釐清事故發生經過及相關肇事責任。

東勢分局提醒，駕駛人停妥車輛後，應確實拉起手煞車，並依道路坡度及現場狀況採取適當防滑措施，確認車輛不會自行移動後再離開，以避免車輛滑動造成意外。