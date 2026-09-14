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大貨車熄火停車疑未拉手煞車 撞向住家大門、夜市攤販及機車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛大貨車今天在台中市石岡區和平街熄火停車後，疑因未拉起手煞車，大貨車自行滑動，撞上路旁住家大門、夜市攤販及停放現場的機車，幸無人受傷。

東勢警分局表示，今天下午2時9分，台中市石岡區和平街前車禍，45歲連姓男子駕駛營大貨車，將車輛停放於事故地點對面夜市空地，熄火停車後疑因未拉起手煞車，致車輛自行滑行至道路上，波及路旁住家大門、夜市攤販及停放現場的機車，造成相關物品受損。

警方獲報後立即派員到場處理，所幸無人員受傷，現場亦無交通壅塞情形。經初步了解，事故發生時相關車輛均非行駛狀態，警方已調閱現場監視器及路過車輛行車紀錄器畫面，進一步釐清事故發生經過及相關肇事責任。

東勢分局提醒，駕駛人停妥車輛後，應確實拉起手煞車，並依道路坡度及現場狀況採取適當防滑措施，確認車輛不會自行移動後再離開，以避免車輛滑動造成意外。

一輛大貨車今天在台中市石岡區和平街熄火停車後疑因未拉起手煞車，車自行滑下，撞上路旁住家大門、夜市攤販及停放現場的機車。圖／警方提供
一輛大貨車今天在台中市石岡區和平街熄火停車後疑因未拉起手煞車，車自行滑下，撞上路旁住家大門、夜市攤販及停放現場的機車。圖／警方提供

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