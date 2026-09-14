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斷片？嘉義男到桃園酒後掉手機由30公里外龍潭警尋獲 不記得去過龍潭

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

嘉義縣30歲黃男日前北上桃園旅遊訪友，前晚餐敘，昨日上午酒醒後找不到手機，利用定位功能發現手機訊號在龍潭區富華街三林路段，因人生地不熟，打電話求助龍潭警分局石門派出所，員警按通報線索搜尋，花40分鐘真的在路旁花圃尋獲手機，完成「尋機任務」。 　　 

石門派出所警員楊翔宇昨日值班接到黃男來電求助，表示自己前一晚與友人在中壢KTV飲酒，酒醒後人在桃園區友人住處，手機卻不見蹤影，於是先至附近派出所報案，並透過手機內建定位功能找，沒想到竟顯示在距離約30公里外的龍潭區產業道路。

由於自己從嘉義北上，人生地不熟，只好向警方求助。楊員獲悉後立即趕赴定位地點，頂著烈日沿路徒步搜尋，不久便在路旁花圃附近發現一支手機。為確認是否為黃男遺失的手機，楊員特地撥打手機門號，隨即手機發出震動聲，成功確認手機身分後，立即通知黃男前來領取。 

黃男向警方求助一直到尋回手機，前後約40分鐘，讓黃男又驚又喜，領回手機時，警方詢問為何手機會出現在龍潭，仍一臉疑惑表示喝醉後完全沒有印象，也不記得自己有來過龍潭。雖然對手機為何輾轉來到30公里外的龍潭毫無頭緒，但對警方積極、熱心且有效率的協助留下印象深刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

龍潭警方幫黃男找到手機，黃表示酒後完全不記得到過龍潭。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警方幫黃男找到手機，黃表示酒後完全不記得到過龍潭。記者鄭國樑／翻攝

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