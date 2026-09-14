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影／登台中桃山滑落50公尺深邊坡…隊員左手疑骨折 消防漏夜救援
16人登山團今天到台中市和平區桃山線，一名女隊員滑落落差約50公尺邊坡，左手疑似骨折，台中市消防局獲報派消防隊員漏夜救援，目前已救到傷者正抬下山中。
台中市消防局今天下午2時52分獲報，和平區桃山線0.9k有山域事故，通知梨山分隊整備前往。據報該名登山團一行16人，待救者是約58歲女隊員，她滑落落差約50公尺邊坡，左手疑似骨折，無法移動，請求消防局救援。
下午林保署人員到場，派員了解傷者情況，並提供水源及糧食。傍晚5時36分，梨山所屬與義消到場，給予檢傷、包紮固定、籃式擔架、繩索上拉，消防局出動消防警備車2車4人、農業部林業及自然保育署台中分署梨山工作站4人、保七總隊第五大隊警察隊武陵小隊1人、雪霸國家公園管理處1人及梨山義消7人，共出勤人員17人救援中。
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