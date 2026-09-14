快訊

AV女優倉木華驟逝！得年25歲陳屍家中 經紀公司發聲：生前承受痛苦

Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義大貨車撞死8旬單車翁 駕駛酒測0.4辯「突然從巷弄騎出」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣方姓男子11日下午駕駛大貨車行經朴子市村里道路，與騎腳踏車的8旬老翁發生碰撞，老翁送醫不治；警方酒測發現方男酒測值約每公升0.4毫克，依酒駕致死罪嫌移送，嘉檢複訊後諭知10萬元交保。

警方表示，事故發生於11日下午1時37分許，方男駕駛大貨車行經朴子市竹村里一處村里道路，與騎乘腳踏車的8旬老翁發生碰撞。老翁遭撞後倒地不起，經送醫急救仍宣告不治。

警方到場調查並對方男實施酒測，測得酒測值約每公升0.4毫克，已超過法定標準，警詢後依酒駕致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

檢警隔天進行相驗，方男坦承當天中午吃飯時曾喝啤酒，但供稱事故發生前，老翁突然騎腳踏車從巷弄進入道路，他發現後煞車不及，才會發生碰撞。

嘉義地檢署檢察官複訊後，諭知方男以10萬元交保，並安排16日解剖遺體，進一步釐清老翁確切死因。至於事故發生原因及雙方肇事責任，仍待檢警進一步調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義8旬翁騎<a href='/search/tagging/2/單車' rel='單車' data-rel='/2/111434' class='tag'><strong>單車</strong></a>遭大貨車撞死，駕駛酒測超標10萬元交保。聯合報系資料照
嘉義8旬翁騎單車遭大貨車撞死，駕駛酒測超標10萬元交保。聯合報系資料照

嘉義 酒測 單車 酒駕 腳踏車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國5宜蘭驚傳離奇車禍！轎車自撞副駕敞開 1小時後找到駕駛死橋下

張俊傑逃亡9天抓5人「背景曝光」 檢警研判：張還在境內

狠男陽明山荒地絞殺女友棄屍 士林警求助媽祖1小時後尋獲遺骨

李赫宰撞傷騎士！稱「彎腰撿手機」釀禍　酒測竟已達吊銷駕照標準

相關新聞

台南25歲BMW男駕駛撞死騎電輔車7旬翁 轎車車頭與自行車體均嚴重毀損

70多歲陳姓老翁昨天晚間9時許騎乘電動輔助自行車行經台南市南區新樂路、新愛路口，遭後方同向疑未注意車前狀況的25歲劉姓男子駕駛BMW轎車撞上；轎車車頭與自行車體均撞到嚴重毀損，陳當場失去呼吸心跳，送醫不治，警方確認劉並未酒駕、毒駕，詳細肇事原因正在調查釐清。

影／登台中桃山滑落50公尺深邊坡…隊員左手疑骨折 消防漏夜救援

16人登山團今天到台中市和平區桃山線，一名女隊員滑落落差約50公尺邊坡，左手疑似骨折，台中市消防局獲報派消防隊員漏夜救援，目前已救到傷者正抬下山中。

嘉義大貨車撞死8旬單車翁 駕駛酒測0.4辯「突然從巷弄騎出」

嘉義縣方姓男子11日下午駕駛大貨車行經朴子市村里道路，與騎腳踏車的8旬老翁發生碰撞，老翁送醫不治；警方酒測發現方男酒測值約每公升0.4毫克，依酒駕致死罪嫌移送，嘉檢複訊後諭知10萬元交保。

新北浮洲橋引道下起火！濃煙直竄過往人車虛驚 疑為雜物釀禍

新北市樹林區浮洲橋引道下，今天下午發生火警，由於濃煙直竄引起過往人車虛驚，警消獲報前往迅速撲滅火勢，初步了解為雜物起火，...

新北通緝犯持割草剪刀進淡江大學四處遊蕩 警衝校園逮人扣刀送辦

新北市淡江大學驚傳有男子持刀遊蕩。今天下午1時許1名穿著白衣戴棒球帽的男子，拿1把刀在校園內到處遊蕩。淡水警獲報趕抵當場查獲持割草剪刀的51歲林男，發現林男是竊盜通緝犯，立即將他依現行犯逮捕，詢後依妨害秩序及竊盜通緝送辦。

壽星被綁在貨車後車斗遊街 豐原警：可處1萬8千元以下罰鍰

一名男子昨天生日，被綁在小貨車後車斗上遊街惡作劇，小貨車行經豐原街頭，路人報案；豐原警分局表示，此舉已違反道路交通管理處罰條例，處以3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。