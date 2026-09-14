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嘉義大貨車撞死8旬單車翁 駕駛酒測0.4辯「突然從巷弄騎出」
嘉義縣方姓男子11日下午駕駛大貨車行經朴子市村里道路，與騎腳踏車的8旬老翁發生碰撞，老翁送醫不治；警方酒測發現方男酒測值約每公升0.4毫克，依酒駕致死罪嫌移送，嘉檢複訊後諭知10萬元交保。
警方表示，事故發生於11日下午1時37分許，方男駕駛大貨車行經朴子市竹村里一處村里道路，與騎乘腳踏車的8旬老翁發生碰撞。老翁遭撞後倒地不起，經送醫急救仍宣告不治。
警方到場調查並對方男實施酒測，測得酒測值約每公升0.4毫克，已超過法定標準，警詢後依酒駕致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
檢警隔天進行相驗，方男坦承當天中午吃飯時曾喝啤酒，但供稱事故發生前，老翁突然騎腳踏車從巷弄進入道路，他發現後煞車不及，才會發生碰撞。
嘉義地檢署檢察官複訊後，諭知方男以10萬元交保，並安排16日解剖遺體，進一步釐清老翁確切死因。至於事故發生原因及雙方肇事責任，仍待檢警進一步調查釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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