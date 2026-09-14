台中美容店家疑似誘導簽下14萬元課程 法制局：已受理消費申訴

台中市沙鹿區疑似有美容業者以體驗為由，誘導消費者簽下總值14.4萬元的分期課程，議員參選人踢爆該美容店家原本在豐原惡名昭彰，今年轉移陣地。法制局表示，已經接到當事人提出的消費申訴，轉由衛生局辦理，業者須在15天內妥善處理。

親民黨豐原后里議員參選人黃朝淵表示，近日接到民眾陳情，一名老婦人在沙鹿菜市場買菜時，被2名美容店員攔下，發放試用包和399元體驗券；老婦幾天後到店內使用體驗券，做到一半店員就拿出1張單子，要她簽名，並以「做臉儀器要開機」為由，索要身分證。

老婦人簽完單據並給予身分證影本後，沒過幾天就接到融資公司電話，表示她簽下36期、每期4000元的分期付款。老婦大驚，丈夫回到店內要求提供收據，店員表示無法提供；要求解約，店員則說保養品已經拆封無法解約，老婦喊冤該保養品是店員自己拆的。

黃朝淵指出，該美容店原本在豐原愛買、家樂福營業，因為使用這類手段惡名昭彰，甚至曾假冒女警恐嚇自己，沒想到現在到沙鹿另起爐灶，繼續坑殺長輩血汗錢，呼籲民眾多加小心，提醒長輩買菜時注意，千萬別簽署不明文件或交出身分證件。

法制局表示，該案當事人已經在9月11日提出消費申訴，由衛生局辦理第一次申訴，業者須在15天內妥善處理，若消費者不滿意處理方式，可以向消保官第二次申訴或消費爭議調解；本案業者疑似在沒有充分說明且提供契約的期況下，要求簽署分期付款，法制局會調查是否違反定型化契約。

法制局說明，用體驗單推銷產品符合「訪問交易」的要件，消費者可以在7天內無條件解約，業者也應該在簽約前完整揭露資訊；民眾在美容消費時宜看清楚契約、問明白費用，不要急著拆封產品，若有消費疑問可撥打1950消費者保護專線。