聽新聞
0:00 / 0:00

台中美容店家疑似誘導簽下14萬元課程 法制局：已受理消費申訴

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中市沙鹿區疑似有美容業者以體驗為由，誘導消費者簽下總值14.4萬元的分期課程，議員參選人踢爆該美容店家原本在豐原惡名昭彰，今年轉移陣地。法制局表示，已經接到當事人提出的消費申訴，轉由衛生局辦理，業者須在15天內妥善處理。

親民黨豐原后里議員參選人黃朝淵表示，近日接到民眾陳情，一名老婦人在沙鹿菜市場買菜時，被2名美容店員攔下，發放試用包和399元體驗券；老婦幾天後到店內使用體驗券，做到一半店員就拿出1張單子，要她簽名，並以「做臉儀器要開機」為由，索要身分證。

老婦人簽完單據並給予身分證影本後，沒過幾天就接到融資公司電話，表示她簽下36期、每期4000元的分期付款。老婦大驚，丈夫回到店內要求提供收據，店員表示無法提供；要求解約，店員則說保養品已經拆封無法解約，老婦喊冤該保養品是店員自己拆的。

黃朝淵指出，該美容店原本在豐原愛買、家樂福營業，因為使用這類手段惡名昭彰，甚至曾假冒女警恐嚇自己，沒想到現在到沙鹿另起爐灶，繼續坑殺長輩血汗錢，呼籲民眾多加小心，提醒長輩買菜時注意，千萬別簽署不明文件或交出身分證件。

法制局表示，該案當事人已經在9月11日提出消費申訴，由衛生局辦理第一次申訴，業者須在15天內妥善處理，若消費者不滿意處理方式，可以向消保官第二次申訴或消費爭議調解；本案業者疑似在沒有充分說明且提供契約的期況下，要求簽署分期付款，法制局會調查是否違反定型化契約。

法制局說明，用體驗單推銷產品符合「訪問交易」的要件，消費者可以在7天內無條件解約，業者也應該在簽約前完整揭露資訊；民眾在美容消費時宜看清楚契約、問明白費用，不要急著拆封產品，若有消費疑問可撥打1950消費者保護專線。

台中沙鹿某美容店家疑似以體驗為由誘導消費，讓老婦人簽下總值14.4萬元的分期課程。法制局表示，已經接獲消費申訴，業者須在15天內處理，法制局也會調查是否違反定型化契約。圖／<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>法制局提供
台中沙鹿某美容店家疑似以體驗為由誘導消費，讓老婦人簽下總值14.4萬元的分期課程。法制局表示，已經接獲消費申訴，業者須在15天內處理，法制局也會調查是否違反定型化契約。圖／台中市法制局提供

台中 消費 台中市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

淘寶貨跨海價錢翻倍！ 她怒轟「台灣人惡習」 網揭店家1舉動見端倪

很多人不知！星巴克內用暗藏1規定…做出這動作秒被關切 店員揭原因

知名涮涮鍋吃到完整蜈蚣！店員私掏百元鈔賠償 店家致歉：全面清消

愛爾麗診所針孔偷拍上百人受害 消基會宣布啟動團體訴訟

相關新聞

斷片？嘉義男到桃園酒後掉手機由30公里外龍潭警尋獲 不記得去過龍潭

嘉義縣30歲黃男日前北上桃園旅遊訪友，前晚餐敘，昨日上午酒醒後找不到手機，利用定位功能發現手機訊號在龍潭區富華街三林路段，因人生地不熟，打電話求助龍潭警分局石門派出所，員警按通報線索搜尋，花40分鐘真的在路旁花圃尋獲手機，完成「尋機任務」。

影／登台中桃山滑落50公尺深邊坡…隊員左手疑骨折 消防漏夜救援

16人登山團今天到台中市和平區桃山線，一名女隊員滑落落差約50公尺邊坡，左手疑似骨折，台中市消防局獲報派消防隊員漏夜救援，目前已救到傷者正抬下山中。

中市美容店家 疑藉體驗誘簽14萬分期 「惡名昭彰換地再犯」

台中市沙鹿區疑似有美容業者以體驗為由，誘導消費者簽下總值十四點四萬元的分期課程，議員參選人踢爆該美容店家原本在豐原惡名昭彰，今年轉移陣地。法制局表示，已經接到當事人提出的消費申訴，若用體驗單推銷產品符合「訪問交易」的要件，消費者可以在七天內無條件解約。

疑烘碗機起火 花蓮社區管理員失去生命跡象送醫不治

花蓮市民德四街一處社區大樓今天晚上驚傳火警，疑似烘碗機起火燃燒，消防人員獲報後立即趕往現場灌救，火勢隨後獲得控制。不過，年約68歲唐姓社區管理員疑吸入濃煙失去生命跡象，經消防人員緊急救護處置後送醫搶救。

大貨車熄火停車疑未拉手煞車 撞向住家大門、夜市攤販及機車

一輛大貨車今天在台中市石岡區和平街熄火停車後，疑因未拉起手煞車，大貨車自行滑動，撞上路旁住家大門、夜市攤販及停放現場的機車，幸無人受傷。

嘉義大貨車撞死8旬單車翁 駕駛酒測0.4辯「突然從巷弄騎出」

嘉義縣方姓男子11日下午駕駛大貨車行經朴子市村里道路，與騎腳踏車的8旬老翁發生碰撞，老翁送醫不治；警方酒測發現方男酒測值約每公升0.4毫克，依酒駕致死罪嫌移送，嘉檢複訊後諭知10萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。