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新北通緝犯持割草剪刀進淡江大學四處遊蕩 警衝校園逮人扣刀送辦
新北市淡江大學驚傳有男子持刀遊蕩。今天下午1時許1名穿著白衣戴棒球帽的男子，拿1把刀在校園內到處遊蕩。淡水警獲報趕抵當場查獲持割草剪刀的51歲林男，發現林男是竊盜通緝犯，立即將他依現行犯逮捕，詢後依妨害秩序及竊盜通緝送辦。
據了解，林男今天下午1時許持割草剪刀在淡江大學校園內徘徊，淡水警獲報後派員趕赴現場，並通知偵查隊及派出所幹部支援，警方在校方人員陪同下進入校園搜尋，當場將林男查獲並查扣割草剪刀。
警方調查發現，林男目前涉竊盜案件遭通緝，當場將他依涉嫌恐嚇公眾危安罪現行犯及竊盜通緝逮捕。警方並擴大調閱現場監視器，釐清林男犯案動機，詢後依妨害秩序及竊盜通緝等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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