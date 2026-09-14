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大貨車司機涉酒駕撞死8旬騎士 嘉檢諭知10萬交保
嘉義縣方姓男子駕駛大貨車11日行駛朴子市村里道路，與騎腳踏車8旬老翁發生碰撞，老翁身亡，方男酒測值超標，警依酒駕致死罪嫌移送，嘉檢諭知10萬元交保，並安排16日解剖。
警方表示，駕駛大貨車的方姓男子於11日下午1時37分許，行駛朴子市竹村里一處村里道路時，與騎乘腳踏車的8旬老翁發生碰撞，老翁倒地不起，緊急送醫急救後，仍宣告不治，經警進行酒測，方男酒測值約每公升0.4毫克。
方男涉及酒駕致死罪嫌，檢警於隔天進行相驗，檢方複訊後，諭知方男新台幣10萬元交保，並安排於16日解剖釐清死因。
檢警表示，方男坦承11日中午吃飯時有喝啤酒，且辯稱死者是突然從巷弄騎到道路上，才會煞車不及撞到老翁。
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