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影／平鎮急診醫愛車凌晨遭撬窗 特斯拉「哨兵模式」全都錄

桃園電子報／ 桃園電子報

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特斯拉車窗遭46歲陳姓男子敲破，車內財物遭到搜刮。圖：讀者提供

桃園市平鎮區有急診醫師昨(13)日駕駛特斯拉上班，並將車停於醫院後停車場，不料凌晨0時5分副駕駛座車窗遭46歲陳姓男子敲破，車內財物遭到搜刮，損失金額共約1萬元。轄區警方接獲報案提告後，立即調閱周邊監視器畫面積極追查，迅速將涉案的陳姓犯嫌緝捕歸案，全案依法移送偵辦。

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車主車內現金損失數千元，後續車窗維修費用更達上萬元。圖：讀者提供

網友在社群平台發文揭露，受害車主為醫院急診醫師，當時駕駛特斯拉前往醫院上班並停放於醫院停車場內，不料副駕駛座整片車窗竟遭人砸碎，車內現金損失數千元，後續車窗維修費用更達上萬元，雖然特斯拉有狀況時會有手機通知，但同事上班忙碌，根本沒空看訊息。

警方表示，經調閱相關監視器畫面積極追查，已將陳姓犯嫌緝捕歸案，並函送桃園地檢署偵辦。後續將持續擴大清查，以釐清是否涉及其他刑案。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】平鎮急診醫愛車凌晨遭撬窗 特斯拉「哨兵模式」全都錄

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