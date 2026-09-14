影／平鎮急診醫愛車凌晨遭撬窗 特斯拉「哨兵模式」全都錄

新北市淡江大學驚傳有男子持刀遊蕩。今天下午1時許1名穿著白衣戴棒球帽的男子，拿1把刀在校園內到處遊蕩。淡水警獲報趕抵當場查獲持割草剪刀的51歲林男，發現林男是竊盜通緝犯，立即將他依現行犯逮捕，詢後依妨害秩序及竊盜通緝送辦。

2026-09-14 16:43