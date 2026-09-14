聽新聞
0:00 / 0:00
影／平鎮急診醫愛車凌晨遭撬窗 特斯拉「哨兵模式」全都錄
桃園市平鎮區有急診醫師昨(13)日駕駛特斯拉上班，並將車停於醫院後停車場，不料凌晨0時5分副駕駛座車窗遭46歲陳姓男子敲破，車內財物遭到搜刮，損失金額共約1萬元。轄區警方接獲報案提告後，立即調閱周邊監視器畫面積極追查，迅速將涉案的陳姓犯嫌緝捕歸案，全案依法移送偵辦。
網友在社群平台發文揭露，受害車主為醫院急診醫師，當時駕駛特斯拉前往醫院上班並停放於醫院停車場內，不料副駕駛座整片車窗竟遭人砸碎，車內現金損失數千元，後續車窗維修費用更達上萬元，雖然特斯拉有狀況時會有手機通知，但同事上班忙碌，根本沒空看訊息。
警方表示，經調閱相關監視器畫面積極追查，已將陳姓犯嫌緝捕歸案，並函送桃園地檢署偵辦。後續將持續擴大清查，以釐清是否涉及其他刑案。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】平鎮急診醫愛車凌晨遭撬窗 特斯拉「哨兵模式」全都錄
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。