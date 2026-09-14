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壽星被綁在貨車後車斗遊街 豐原警：可處1萬8千元以下罰鍰

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子昨天生日，被綁在小貨車後車斗上遊街惡作劇，小貨車行經豐原街頭，路人報案；豐原警分局表示，此舉已違反道路交通管理處罰條例，處以3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

民眾在豐原街頭拍下畫面，一名男子被綁，身上貼大字「生日」，另一名男子坐著扶壽星，壽星全身被綁住，路人誤以為發生案件報警。

豐原警分局頂街派出所表示，昨晚10時23分接獲民眾報案指稱，豐原區三環路有民眾疑似遭綑綁於貨車車斗內，警方獲報後立即派員到場查處，員警到場時現場已無相關人員，以車號追查，通知王姓駕駛人到所說明，王男說，是熟識友人間為了慶生惡搞，將壽星綑綁在車上遊街，曾男表沒受傷，未遭強迫或其他不法情事。警方表示，王男開車載人在車廂以外，已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第6款規定，將處以3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

一名男子昨天生日，昨晚被綁在小貨車後車斗行經豐原區遊街惡作劇，警方將開罰。圖／民眾提供
一名男子昨天生日，昨晚被綁在小貨車後車斗行經豐原區遊街惡作劇，警方將開罰。圖／民眾提供

豐原 生日 斗內

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