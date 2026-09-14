台南25歲BMW男駕駛撞死騎電輔車7旬翁 轎車車頭與自行車體均嚴重毀損

70多歲陳姓老翁昨天晚間9時許騎乘電動輔助自行車行經台南市南區新樂路、新愛路口，遭後方同向疑未注意車前狀況的25歲劉姓男子駕駛BMW轎車撞上；轎車車頭與自行車體均撞到嚴重毀損，陳當場失去呼吸心跳，送醫不治，警方確認劉並未酒駕、毒駕，詳細肇事原因正在調查釐清。

台南市警第六分局交通分隊長呂雅敏說明，昨天晚間9時許接獲110通報，新樂路及新愛路口發生交通事故，獲報後立即派員前往，經查是一輛轎車沿新樂路由南往北直行，疑因未注意車前狀況，與同方向的一輛電動輔助自行車發生碰撞，自行車駕駛當場失去呼吸心跳。

警方調查，轎車駕駛送醫後無生命危險，肇事者持照正常，酒測值為0且毒品快篩呈現陰性反應，肇事原因正持續調查中；據了解，陳姓老翁擔任保全工作，昨晚是下班後正要騎車回家，25歲劉姓男子則開BMW轎車載著17歲女性友人外出，卻疑似是因天色昏暗，發生意外。

當時陳遭後方同向的BMW轎車高速撞擊，被撞得彈到轎車上擋風玻璃後再摔落地；台南市消防局指出，昨晚9時23分接獲報案，南區新樂路發生車禍，救護車趕抵時，陳姓老翁失去呼吸心跳，由永華分隊救護車緊急處置，送往永康奇美醫院急救，因傷重宣告不治。

消防局表示，劉姓駕駛與17歲女子有擦挫傷，救護人員包紮止血、清洗傷口後，由德興分隊救護車送往郭綜合醫院；警方表示，將再調閱監視器、製作相關筆錄，釐清車輛行向、速度、碰撞位置及事發經過，目前由陳的姊姊到場認屍、製作筆錄，將報請檢察官相驗。

70多歲陳姓老翁昨天晚間9時許騎乘電動輔助自行車行經台南市南區新樂路、新愛路口，遭後方同向疑未注意車前狀況的25歲劉姓男子駕駛BMW轎車撞上身亡。圖／民眾提供

70多歲陳姓老翁昨天晚間9時許騎乘電動輔助自行車行經台南市南區新樂路、新愛路口，遭後方同向疑未注意車前狀況的25歲劉姓男子駕駛BMW轎車撞上身亡。圖／民眾提供