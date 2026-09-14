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警察職場高壓、高負荷、高挫折又不願求助 專家籲警校納心理急救課程

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市三重分局林姓偵查佐疑因投資失利欠下3百萬債務，今晨在駐地寢室被發現頭部中彈死亡。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧指出，警察職場氛圍難容許軟弱使得警員不願求助，加上高壓、高負荷、高挫折等工作特性，心理健康需更多支持。

張淑慧表示，軍警職業的心理韌性要求在各種職業中都相當高，警察工作量大、工時長，加上社會氛圍對警察沒有那麼友善，時常得承受民眾的指責，形成高壓、高負荷、高挫折的工作環境。尤其年輕員警在適應時可能更加辛苦。但警察職場對心理脆弱的容忍度較低，員警擔心尋求諮商會被貼上挫折容忍力不足的標籤，進而影響日後升遷，導致許多員警不願求助。

張淑慧說，在高壓的工作環境下，員警常常會尋求情感或投資等依附，若不幸投資失利欠債，可能更不敢對外啟齒。同事間若能細心觀察，其實可以從一些蛛絲馬跡中察覺異狀。例如在特定時間如股市開盤、收盤時顯得異常焦躁，或頻繁看手機、接電話時刻意迴避、笑容變少等。

張淑慧建議，當發現同仁有異狀時，除了透過身邊重要他人適時關懷，也可以在辦公室自然擺放安心專線等求助資訊，透過更溫和、公開的方式提供協助，避免悲劇再次上演。警察機關也可借鏡國外經驗，在警校教育中引入心理急救課程，讓員警在面對壓力與挫折時，知道如何協助自己，也能在同儕出現狀況時提供協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市三重警分局發生警員中彈身亡。聯合報系資料照
新北市三重警分局發生警員中彈身亡。聯合報系資料照

挫折 警察 職場

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