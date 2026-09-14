田姓駕駛下車配合受檢時，員警當場聞到其身上散發濃烈酒氣。圖：警方提供

桃園市桃園區一名田姓男子日前駕駛預拌混凝土車，行經大興西路三段與大吉街口時，因疑似超載而被巡邏的警察局交通警察大隊直屬中隊攔查，不料田姓駕駛下車配合受檢時，員警當場聞到其身上散發濃烈酒氣，經依法實施酒精濃度吹氣測試，測得酒測值達0.25，已達公共危險罪標準。警方當場將田男逮捕，並將該輛預拌混凝土車移置保管，全案依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

警方當場將田男逮捕，並將該輛預拌混凝土車移置保管。圖：警方提供

為嚴防重大事故發生，警方持續加大執法力道。統計115年1至8月，桃園市取締酒後駕車總計舉發3703件，較去年同期的3519件增加184件，增加5.22%；另在大型車違規方面本年度1至8月總計舉發1萬9522件，顯見警方持續強化打擊違規與酒駕之決心。

交通警察大隊呼籲，大型車輛車體龐大且總重量驚人，一旦發生交通事故，往往造成嚴重的傷亡與財產損失，駕駛人應更高之標準自我要求。依據現行《道路交通管理處罰條例》規定，汽機車駕駛人酒精濃度超過標準者，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣駕駛執照一至二年，車輛牌照亦將面臨吊扣二年處分；若吐氣酒精濃度達0.25以上者，更觸犯刑法公共危險罪，可處三年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

大隊長林東星表示，預拌混凝土車等大型車輛若涉及酒後駕車，對其他用路人生命安全構成極大威脅，警方對於酒駕向來秉持「零容忍」立場，將持續針對大型車超載、超速、未禮讓行人等違規行加強執法力度，同時全面強化各類車種的酒駕攔查與專案取締勤務。提醒所有駕駛人切勿心存僥倖，嚴守「喝酒不開車、開車不喝酒」原則，共同維護道路交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園預拌混凝土車疑超載 警攔查驚見駕駛酒測0.25送辦