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龜山賓士拒檢逃逸遭攔 揪出毒品通緝身分再吃20萬違規罰單

桃園電子報／ 桃園電子報

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張姓駕駛拒檢逃逸沿途危險駕駛。圖：警方提供

桃園市龜山區一名張姓駕駛今日清晨駕駛一輛白色賓士自小客車行經萬壽路時，因行車不穩，車速忽快忽慢十分異常，引起保安警察大隊巡邏員警攔查。未料他竟拒檢逃逸。員警於長壽路上順利攔截，確認身分發現張嫌為新北地檢署發布之毒品通緝犯，並於車內查獲依託咪酯菸彈及菸油，全案除依法移送偵辦外，沿途違規亦遭舉發12項違規，累計罰鍰達20萬元以上。

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員警於長壽路上順利攔截，確認身分發現張嫌為新北地檢署發布之毒品通緝犯。圖：警方提供

警方指出，員警今日清晨於龜山區執行巡邏勤務，見一輛白色賓士自小客車行車不穩，員警隨即上前攔查，但犯嫌拒不受檢，並於市區逃竄，員警後於萬壽路上攔獲該車。

警方進一步指出，經查犯嫌為新北地檢發布之毒品通緝身分，員警並於車內查獲依託咪酯毒品，駕駛經毒品唾液快篩檢測亦呈現陽性反應，全案除依通緝、毒品危害防制條例、公共危險案罪嫌，依法移送偵辦。

此外，犯嫌為規避警方攔查沿途交通違規，警方一併舉發闖紅燈等12項交通違規，累計交通罰鍰達20萬元以上。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山賓士拒檢逃逸遭攔 揪出毒品通緝身分再吃20萬違規罰單

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