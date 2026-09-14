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沒鳴笛一路違規 屏東某醫院救護車2分鐘吞5罰單至少噴4200元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

有網友檢舉<a href='/search/tagging/2/屏東' rel='屏東' data-rel='/2/148779' class='tag'><strong>屏東</strong></a>縣某<a href='/search/tagging/2/醫院' rel='醫院' data-rel='/2/245457' class='tag'><strong>醫院</strong></a><a href='/search/tagging/2/救護車' rel='救護車' data-rel='/2/116689' class='tag'><strong>救護車</strong></a>2分鐘5項交通違規，其中一項<a href='/search/tagging/2/闖紅燈' rel='闖紅燈' data-rel='/2/233550' class='tag'><strong>闖紅燈</strong></a>。圖／取自thread帳號「sanbao.777」提供。
有網友檢舉屏東縣某醫院救護車2分鐘5項交通違規，其中一項闖紅燈。圖／取自thread帳號「sanbao.777」提供。
屏東縣某醫院救護車行駛屏東市區時，沒有開啟警示燈與警鳴器，卻在2分鐘內闖紅燈、跨越標線、未打方向燈與駛入來車道等違規，網友將影片上傳threads社群平台，質疑「沒開警笛也沒執勤，一路當賽車開？」，向警方提出檢舉，屏東縣警局交通隊今表示，逐案檢視影像，違規事實明確，開出5張交通違規罰單，至少開罰4200元。

網友在threads發影片寫著，屏東縣某醫院救護車，行駛在屏東市建國路，沒開警笛也沒執勤，一路當賽車開，兩分鐘內連吞闖紅燈、跨雙白、沒打方向燈、跨雙黃線逆向與右轉沒打方向燈，5張罰單全成立，衛生局都發函要醫院加強教育等語。

屏東縣警局交通隊表示，全案發生今年8月9日晚間10時許，警局線上檢舉交通違規系統接獲檢舉後，經逐案審視影像內容，違規事實明確，檢舉違規項目均依法製單舉發。

交通隊表示，根據影片內容，該輛醫院救護車違反5項道交條例，分別為，轉彎或變化車道不依標誌、標線、號誌指示，可處600元以上1800元以下罰鍰；變化車道不依規定使用方向燈，可處1200元以上3600元以下罰鍰；在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，可處600元以上1800元以下罰鍰。

不依規定駛入來車道，可處600元以上1800元以下罰鍰；轉彎不依規定使用方向燈，可處1200元以上3600元以下罰鍰。若以最低罰鍰來看，5張罰單共至少開罰4200元。

交通隊指出，根據道路交通安全規則，救護車開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制。經審視檢舉影片，該車輛行駛過程未開警示燈及警鳴器，視同一般車輛，如有交通違規行為，均依法舉發。

警方呼籲，救護車輛雖肩負緊急傷病患運送使命，非執行緊急任務、或未依規定同時開啟警示燈及警鳴器時，駕駛人仍應恪遵交通號誌、標誌及標線指示。

屏東縣府衛生局表示，此案救護車不是執行緊急醫療救護勤務期間發生交通違規，尚無涉及「緊急醫療救護法」第41條規範，交通違規事項由警方依法裁處，並已要求醫院加強救護車駕駛及相關人員交通安全與法規教育訓練，落實人員管理及駕駛安全，避免類似情形再發生。

屏東 罰單 救護車 闖紅燈 醫院

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