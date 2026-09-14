太歲頭上動土！台男凌晨闖福德宮狂偷神像金牌還沿路掉 警方火速逮人

金門縣金湖鎮福德宮12日清晨驚傳竊案，台籍的楊姓竊賊趁凌晨闖入廟內，接連拔走5尊神像頸上的金牌，得手後匆忙逃逸，沒想到一路掉落贓物，警方沿線追查共尋回34面金牌，更離譜的是，警方循線查獲楊姓嫌犯時，還在其租屋處廁所馬桶水箱內，找到已被燒熔、輾壓的11面金牌，顯示嫌犯疑企圖破壞贓物特徵、躲避追查。警方從報案到將人查緝到案，不到9小時迅速破案，楊嫌訊後遭法院裁定羈押。

金門警方今天表示，經過調查12日清晨5時許，民眾發現位於金湖鎮重劃區的福德宮內神像金牌遭竊，立即報警，金湖派出所巡邏警力趕赴現場，發現5尊神像頸上的金牌遭人竊走，現場還可見嫌犯匆忙逃逸留下的痕跡，甚至有金牌一路掉落。

警方隨即封鎖現場，通知金湖分局偵查隊及警察局鑑識人員採證，同時由金湖派出所員警沿嫌犯逃逸路線逐段搜尋，警方先在福德宮供桌上尋獲9面金牌，接著又在市港路與市港三路口找到6面，另在福德宮旁草地發現19面，前後共尋回34面金牌，嫌犯逃跑過程中「一路掉贓」也成為警方追查的重要線索。

金湖分局專案小組進一步調閱福德宮監視器，從犯案時間、行進路線及竊盜手法逐一分析，並與近期金城地區發生的寺廟金牌竊案進行比對，發現犯罪手法高度相似，警方鎖定具多項前科的45歲台籍楊姓男子涉案，立即展開查緝。

12日下午，專案小組掌握楊嫌在金城鎮周邊村莊出沒，立即派遣便衣警力前往埋伏，順利將楊嫌查獲。警方隨後帶同楊嫌返回租屋處搜索，在房間廁所的馬桶水箱內發現11面已遭燒熔、輾壓的金牌等重要證物，疑似企圖透過破壞金牌原貌，降低遭警方查獲的風險。

警方清查相關證物後，將楊嫌帶回金湖分局偵辦，警詢後依竊盜罪嫌移送福建金門地方檢察署複訊，並建請檢察官聲請羈押；楊嫌經檢察官訊問後，再由金門地方法院裁定羈押。

金湖分局長黃智銘表示，本案從清晨接獲報案，到下午查獲嫌犯，不到9小時即迅速破案，關鍵在於派出所、偵查隊及鑑識人員即時合作，從現場採證、監視器影像、逃逸路線到跨轄區資料比對，逐步縮小嫌犯身分，成功將人贓俱獲。

警方也提醒，近年寺廟神像懸掛的還願金牌等金飾，容易成為竊賊覬覦目標，寺廟管理單位不宜讓高價金飾長期掛在神像上，慶典結束後應立即取下妥善保管，或存放銀行保險箱；同時強化監視器、功德箱鎖具、鐵窗等防盜設備，並定期確認監視錄影系統正常運作。

金門縣金湖鎮福德宮12日清晨驚傳竊案，台籍的楊姓竊賊趁凌晨闖入廟內，接連拔走5尊神像頸上的金牌，得手後匆忙逃逸，好在警方在9小時內，就迅速破案。圖／警方提供

台籍的楊姓竊賊到金門縣金湖鎮福德宮行竊，接連拔走5尊神像頸上的金牌，得手後匆忙逃逸，沒想到一路掉落贓物，警方沿線追查共尋回34面金牌。圖／警方提供

警方在楊嫌租屋處搜索，在房間廁所的馬桶水箱內發現11面已遭燒熔、輾壓的金牌等重要證物，疑似企圖透過破壞金牌原貌。圖／警方提供