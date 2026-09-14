快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

太歲頭上動土！台男凌晨闖福德宮狂偷神像金牌還沿路掉 警方火速逮人

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮福德宮12日清晨驚傳竊案，台籍的楊姓竊賊趁凌晨闖入廟內，接連拔走5尊神像頸上的金牌，得手後匆忙逃逸，沒想到一路掉落贓物，警方沿線追查共尋回34面金牌，更離譜的是，警方循線查獲楊姓嫌犯時，還在其租屋處廁所馬桶水箱內，找到已被燒熔、輾壓的11面金牌，顯示嫌犯疑企圖破壞贓物特徵、躲避追查。警方從報案到將人查緝到案，不到9小時迅速破案，楊嫌訊後遭法院裁定羈押。

金門警方今天表示，經過調查12日清晨5時許，民眾發現位於金湖鎮重劃區的福德宮內神像金牌遭竊，立即報警，金湖派出所巡邏警力趕赴現場，發現5尊神像頸上的金牌遭人竊走，現場還可見嫌犯匆忙逃逸留下的痕跡，甚至有金牌一路掉落。

警方隨即封鎖現場，通知金湖分局偵查隊及警察局鑑識人員採證，同時由金湖派出所員警沿嫌犯逃逸路線逐段搜尋，警方先在福德宮供桌上尋獲9面金牌，接著又在市港路與市港三路口找到6面，另在福德宮旁草地發現19面，前後共尋回34面金牌，嫌犯逃跑過程中「一路掉贓」也成為警方追查的重要線索。

金湖分局專案小組進一步調閱福德宮監視器，從犯案時間、行進路線及竊盜手法逐一分析，並與近期金城地區發生的寺廟金牌竊案進行比對，發現犯罪手法高度相似，警方鎖定具多項前科的45歲台籍楊姓男子涉案，立即展開查緝。

12日下午，專案小組掌握楊嫌在金城鎮周邊村莊出沒，立即派遣便衣警力前往埋伏，順利將楊嫌查獲。警方隨後帶同楊嫌返回租屋處搜索，在房間廁所的馬桶水箱內發現11面已遭燒熔、輾壓的金牌等重要證物，疑似企圖透過破壞金牌原貌，降低遭警方查獲的風險。

警方清查相關證物後，將楊嫌帶回金湖分局偵辦，警詢後依竊盜罪嫌移送福建金門地方檢察署複訊，並建請檢察官聲請羈押；楊嫌經檢察官訊問後，再由金門地方法院裁定羈押。

金湖分局長黃智銘表示，本案從清晨接獲報案，到下午查獲嫌犯，不到9小時即迅速破案，關鍵在於派出所、偵查隊及鑑識人員即時合作，從現場採證、監視器影像、逃逸路線到跨轄區資料比對，逐步縮小嫌犯身分，成功將人贓俱獲。

警方也提醒，近年寺廟神像懸掛的還願金牌等金飾，容易成為竊賊覬覦目標，寺廟管理單位不宜讓高價金飾長期掛在神像上，慶典結束後應立即取下妥善保管，或存放銀行保險箱；同時強化監視器、功德箱鎖具、鐵窗等防盜設備，並定期確認監視錄影系統正常運作。

金門縣金湖鎮福德宮12日清晨驚傳竊案，台籍的楊姓竊賊趁凌晨闖入廟內，接連拔走5尊神像頸上的金牌，得手後匆忙逃逸，好在警方在9小時內，就迅速破案。圖／警方提供
金門縣金湖鎮福德宮12日清晨驚傳竊案，台籍的楊姓竊賊趁凌晨闖入廟內，接連拔走5尊神像頸上的金牌，得手後匆忙逃逸，好在警方在9小時內，就迅速破案。圖／警方提供

台籍的楊姓竊賊到金門縣金湖鎮福德宮行竊，接連拔走5尊神像頸上的金牌，得手後匆忙逃逸，沒想到一路掉落贓物，警方沿線追查共尋回34面金牌。圖／警方提供
台籍的楊姓竊賊到金門縣金湖鎮福德宮行竊，接連拔走5尊神像頸上的金牌，得手後匆忙逃逸，沒想到一路掉落贓物，警方沿線追查共尋回34面金牌。圖／警方提供

警方在楊嫌租屋處搜索，在房間廁所的馬桶水箱內發現11面已遭燒熔、輾壓的金牌等重要證物，疑似企圖透過破壞金牌原貌。圖／警方提供
警方在楊嫌租屋處搜索，在房間廁所的馬桶水箱內發現11面已遭燒熔、輾壓的金牌等重要證物，疑似企圖透過破壞金牌原貌。圖／警方提供

金門縣金湖鎮福德宮12日清晨驚傳竊案，台籍的楊姓竊賊趁凌晨闖入廟內，接連拔走5尊神像頸上的金牌，得手後匆忙逃逸，好在警方在9小時內，就迅速破案，並將人移送。圖／警方提供
金門縣金湖鎮福德宮12日清晨驚傳竊案，台籍的楊姓竊賊趁凌晨闖入廟內，接連拔走5尊神像頸上的金牌，得手後匆忙逃逸，好在警方在9小時內，就迅速破案，並將人移送。圖／警方提供

金牌 神像 金門 竊盜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／養生館掛羊頭賣狗肉？金門警夜襲2店 負責人、男客14人全被逮

男子疑幻覺報警稱車內藏人 反遭北市警查獲毒駕與近百包毒品

狠男陽明山荒地絞殺女友棄屍 士林警求助媽祖1小時後尋獲遺骨

深山失聯4天高雄男陷爛泥！全身動不了只剩頭露出 滴水未進奇蹟獲救

相關新聞

衛生所市值千萬780支瘦瘦針流向不明 只剩5支南市衛生局開罰移送法辦

台南市新化區衛生所所長被爆出自去年起，以衛生所名義向藥商採購市值千萬元、共780支「瘦瘦針」，台南市衛生局今年稽查時，現場僅剩5支，其餘775支流向及使用情形不明，且無法提出相應醫師處方箋，已依違反藥事法、醫師法開罰，並移送醫師懲戒委員會及考績會懲處審議；另因疑涉及違反法令而使自己或他人獲利，已由政風處移請法務部廉政署調查。

太歲頭上動土！台男凌晨闖福德宮狂偷神像金牌還沿路掉 警方火速逮人

金門縣金湖鎮福德宮12日清晨驚傳竊案，台籍的楊姓竊賊趁凌晨闖入廟內，接連拔走5尊神像頸上的金牌，得手後匆忙逃逸，沒想到一路掉落贓物，警方沿線追查共尋回34面金牌，更離譜的是，警方循線查獲楊姓嫌犯時，還在其租屋處廁所馬桶水箱內，找到已被燒熔、輾壓的11面金牌，顯示嫌犯疑企圖破壞贓物特徵、躲避追查。警方從報案到將人查緝到案，不到9小時迅速破案，楊嫌訊後遭法院裁定羈押。

小草粉專流傳高雄市警方偵防車車籍資料 警方緊急調查…真相曝光

台北市政府預算白皮書中詳列警方偵防車車牌號碼，被基層員警質疑「破口」，由於該政策為前台北市長柯文哲任內提出，知名粉專「民眾講堂」反擊，稱網路也搜得到鹽埕警分局警車資料，警方獲報後展開調查，確認是去年承辦員誤傳完整版預算書，去年10月2日馬上下架，網路流傳為暫存檔。

沒鳴笛一路違規 屏東某醫院救護車2分鐘吞5罰單至少噴4200元

屏東縣某醫院救護車行駛屏東市區時，沒有開啟警示燈與警鳴器，卻在2分鐘內闖紅燈、跨越標線、未打方向燈與駛入來車道等違規，網友將影片上傳threads社群平台，質疑「沒開警笛也沒執勤，一路當賽車開？」，向警方提出檢舉，屏東縣警局交通隊今表示，逐案檢視影像，違規事實明確，開出5張交通違規罰單，至少開罰4200元。

台中客運驚見乘客亮菜刀！司機機警駛派出所免衝突 警依法送辦

台中市西屯區台灣大道今天清晨發生一起公車乘客持刀驚魂事件。台中客運310路公車，行駛在台灣大道四段東海別墅站至台中榮總站間時，司機發現鄧姓乘客自隨身包包取出菜刀，鄧男精神狀況不穩，司機為顧及車內乘客安全，隨即將公車駛往轄區派出所示警，警方獲報迅速介入，過程中未發生持刀攻擊或肢體衝突，鄧男被依違反社會秩序維護法、恐嚇等罪，移送台中地檢署偵辦。

北捷公館站外少女墜樓「當場失去呼吸心跳」 送醫急救後不治

北捷公館站外昨晚有一名年約13歲少女從高處墜樓，當場失去呼吸心跳，經送萬芳醫院急救，不久仍傷重不治，警方介入清查案發現場並詢問少女家人，初步排除外力介入跡象，檢警預計今日相驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。