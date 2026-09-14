男等紅燈竟拿酒開喝 竹市警眼尖攔查測出酒駕

新竹市警察局交通隊日前執行交通稽查勤務，員警行經轄內路口時，發現一名機車騎士停等紅燈期間，竟拿起酒類飲品飲用，行為離譜，連員警都看傻眼，立刻上前攔查，經實施呼氣酒精濃度測試，測得酒精濃度達每公升0.18毫克，已超過法定標準，依道路交通管理處罰條例第35條製單舉發，並將該車輛移置保管。

警方說，酒駕是嚴重危害道路交通安全的違法行為，部分民眾仍抱持「只喝一點」、「沒有醉」、「停紅燈才喝應該沒關係」等錯誤觀念，殊不知酒精會影響駕駛人的注意力、判斷力及反應能力，即使自認意識清楚，仍可能因反應時間延長而增加事故發生風險。

警方指出，本案駕駛雖於停等紅燈期間飲用酒類飲品，仍處於道路交通環境中，酒後駕車沒有「喝一點沒關係」的安全標準，更不能心存僥倖，以自身及其他用路人的生命安全作為賭注。

依現行法規，駕駛人吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上，即涉及道路交通管理處罰條例第35條行政處罰；倘吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，則涉及刑法第185條之3公共危險罪，警方將依法以現行犯逮捕並移送法辦，切勿因一時僥倖而觸法。

新竹市警察局表示，將持續針對酒後駕車高風險時段、路段及相關場所周邊道路，加強巡邏、攔查及酒測勤務，落實酒駕「零容忍」政策，強化執法密度，降低酒駕事故發生，守護市民用路安全。同時呼籲民眾「開車不喝酒、喝酒不開車」，參加聚餐或飲酒活動前，應事先規畫返家交通方式，可指定親友駕駛、搭乘計程車、大眾運輸工具或使用代駕服務，切勿酒後自行駕車或騎車上路，切勿以身試法，方能共同維護安全交通環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康