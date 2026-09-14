衛生所市值千萬780支瘦瘦針流向不明 只剩5支南市衛生局開罰移送法辦

新化衛生所。聯合報系資料照 台南市新化區衛生所所長被爆出自去年起，以衛生所名義向藥商採購市值千萬元、共780支「瘦瘦針」，台南市衛生局今年稽查時，現場僅剩5支，其餘775支流向及使用情形不明，且無法提出相應醫師處方箋，已依違反藥事法、醫師法開罰，並移送醫師懲戒委員會及考績會懲處審議；另因疑涉及違反法令而使自己或他人獲利，已由政風處移請法務部廉政署調查。

衛生局表示，查核並非接獲檢舉後才展開，而是基於藥品安全管理及風險監測，主動針對轄內醫療機構及衛生所辦理藥品流向及使用情形查核，今年5月及6月曾二度前往該衛生所，查核「瘦瘦針」採購、庫存、處方及使用情形。

經查，該所自2025年7月起，以衛生所名義向藥商採購相關藥品共780支，但現場清點庫存僅餘5支，且無法提出相應的醫師處方箋，相關藥品流向及使用情形涉違反藥事法第50條規定，衛生局已依同法第92條規定，處10萬元罰鍰。

衛生局表示，本案除藥事法相關違規事項依法裁處外，另就醫師執行業務及病歷製作等情形，依醫師法第12條規定，醫師執行業務時應製作病歷，並簽名或蓋章及加註執行年、月、日；違反者依同法第29條規定，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。本案經查涉有違反前開規定情形，將依法處以罰鍰，另依相關規定移送醫師懲戒委員會及考績會懲處審議中。

此外，衛生局指出，經台南市政府政風處查認，本案疑涉及違反法令而使自己或他人獲利，已移請法務部廉政署調查中。

衛生局強調，公立衛生所藥品的採購、保管及使用，均應依藥事相關法規及機關內部管理規範辦理，並落實藥品採購、庫存、處方及使用的完整紀錄，確保藥品流向可追溯及民眾用藥安全。對於查核發現的異常情形，均依法查處，不因涉及機關內部人員而有所不同。

衛生局也提醒，「瘦瘦針」等藥品均屬醫師處方用藥，民眾切勿透過不明管道購買或私下揪團團購，使用前務必經專業醫師診察及健康評估，並依醫囑使用，切勿盲目跟風，以免危害自身健康。衛生局將持續針對轄內醫療院所及藥局辦理藥品查核，強化藥品管理及流向追蹤，維護民眾用藥安全。