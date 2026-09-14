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小草粉專流傳高雄市警方偵防車車籍資料 警方緊急調查…真相曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台北市政府預算白皮書中詳列警方偵防車車牌號碼，被基層員警質疑「破口」，由於該政策為前台北市長柯文哲任內提出，知名粉專「民眾講堂」反擊，稱網路也搜得到鹽埕警分局警車資料，警方獲報後展開調查，確認是去年承辦員誤傳完整版預算書，去年10月2日馬上下架，網路流傳為暫存檔。

台北市警局所屬的刑事偵查隊，近期發現埋伏蒐證毒品案時曾多次破功，後續調查發現因市府預算書詳列各分局偵防車資料，才讓犯嫌有機會利用AI檢索預算書資料，避開警方追緝。

昨天晚間「Threads」流傳多份高雄市鹽埕警分局預算資料，「民眾講堂」在粉專中貼出資料中的偵防車車籍資料，指高雄警察公務車明細一樣列出警備車、偵防車車號，質疑「現在高雄市長叫柯文哲？警政署長也叫柯文哲？還是全台灣警車都歸柯文哲管？」

但有網友反駁，稱鹽埕分局預算書針對車籍資料的頁面並未上傳，質疑「民眾講堂」來源，恐有特定人士洩漏，讓偵防車資料流出；該粉專再反擊，貼出另一段連結，該連結確實有整份偵防車車籍資料。

偵防車資料外流茲事體大，警方迅速根據網友流傳資料追查，確認是去年9月10日業務單位誤將完整版預算書上傳至分局官網，雖然於去年10月2日發現後下架，但該份資料已留存網路上，才讓網友得以找到暫存檔。

警方表示，該資料於網站下架後，仍可能透過部分搜尋或AI服務查詢到相關內容，目前已完成相關檔案清除作業，本分局將全面清查，如查實將從嚴追究相關責任。

網路社群流傳鹽埕警分局偵防車車籍資料，警方今調查後，確認是去年承辦員誤傳完整版預算書，去年10月2日馬上下架，網路流傳為暫存檔。取自粉專「民眾講堂」
網路社群流傳鹽埕警分局偵防車車籍資料，警方今調查後，確認是去年承辦員誤傳完整版預算書，去年10月2日馬上下架，網路流傳為暫存檔。取自粉專「民眾講堂」

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