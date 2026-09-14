台中客運驚見乘客亮菜刀！司機機警駛派出所免衝突 警依法送辦

台中市西屯區台灣大道今天清晨發生一起公車乘客持刀驚魂事件。台中客運310路公車，行駛在台灣大道四段東海別墅站至台中榮總站間時，司機發現鄧姓乘客自隨身包包取出菜刀，鄧男精神狀況不穩，司機為顧及車內乘客安全，隨即將公車駛往轄區派出所示警，警方獲報迅速介入，過程中未發生持刀攻擊或肢體衝突，鄧男被依違反社會秩序維護法、恐嚇等罪，移送台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局表示，事件發生於今日清晨，司機警覺車內乘客攜帶刀具後，未貿然處置，選擇就近駛往派出所通報，讓警方得以第一時間介入處理。

警方到場後將相關人員帶返派出所釐清事發經過，經初步了解，全程並未有人持刀攻擊或發生肢體衝突，警方已依法查扣鄧男攜帶之菜刀等相關物品。公車司機在過程中不慎撞傷頭部，經救護人員到場即時包紮處理，所幸傷勢無大礙。

第六警分局指出，本案幸有司機提高警覺、即時通報，警方到場迅速介入，才未進一步衍生衝突或傷害。全案後續將鄧男依社會秩序維護法及恐嚇罪，移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具時，如發現他人攜帶危險物品或有異常舉止，可立即通知駕駛人員或撥打110報案，切勿貿然出手制止，以警方到場處理為原則，共同維護安全、安心的乘車環境。