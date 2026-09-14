高雄KTV歡唱2男翻臉當街起口角拉扯 看戲網友酸「有節目可吃瓜」

許姓和王姓男子一行人昨晚到高市三民區建興路某KTV歡唱，深夜10時20分離去時，許、王2人在店外起口角，發生肢體拉扯衝突，友人勸架，過程被民眾PO網酸「有節目可吃瓜」；2人見警到場還喊我們是自己人，雖不提告仍被依違反社維法移送裁處。

三民二警分局民族派出所員警昨天深夜10時20分許，在建興路執行守望勤務時，見某間KTV店家外有人大呼小叫、有人勸架，立即上前制止，並了解發生何事，沒料，王等人卻喊「我們是自己人，沒事」，但2人仍對彼此嗆聲，警方指不是自己人就沒事，隨即通報支援警力到場。

警方查知，當時許姓男子（39歲）、王姓男子（39歲）相互認識，一行人於店內飲酒後，許、王2人和家人離去時，在店外因口角糾紛衍生肢體衝突，友人見狀隨即上前勸阻。

當時許、王2男因肢體拉扯導致手輕微擦挫傷，但未就醫，後雙方互不提出告訴，但警方仍將2人帶回，依違反社會秩序維護法第87條第1項第2款1萬8000元以下罰鍰裁處。