三重警分局今晨驚傳槍響 偵查佐頭部中彈倒臥寢室

新北市三重警分局今晨傳出槍響，任職偵查隊的32歲林姓偵查佐今晨1時許被發現倒臥在駐地寢室，頭部有1處槍傷。同事發現後通報救護人員到場，遺憾的是林員已明顯死亡，初步無外力介入。據了解林男近日傳出有財務問題，確切案情仍待釐清。

三重警分局指出，事發後第一時間指派專人陪伴並全力協助家屬處理各項後續撫卹與喪葬事宜。為照顧同仁身心狀態並避免心理創傷擴散，即刻啟動關懷與心理支持機制，由警察局心理輔導諮詢委員對偵查隊及第一線接觸之警員辦理重大創傷團體減壓工作坊，協助疏導創傷情緒與同儕哀傷反應穩定團隊士氣。

新北市警局自2024年起陸續與雙北地區共10家身心科診所及心理諮商機構建立特約合作機制，警員僅需出示服務證即可自行預約求助；諮商費用由警察局編列預算支付，諮商個資一律採取去識別化作業並嚴守保密規定，確保警員能在無後顧。

三重警分局表示，各級幹部將持續深入同仁日常生活與工作互動，針對遭遇重大生活變故、家庭或財務壓力之同仁，提早介入提供實質法律、財務或心理諮詢資源，落實預防機制。

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