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隨機傷人 獨居翁向不認識的人討錢行凶 警開槍制伏

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>麻豆爆隨機砍人事件，警方到場制伏王嫌。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆爆隨機砍人事件，警方到場制伏王嫌。記者謝進盛／翻攝

台南市王姓男子昨在路上持水果刀先後隨機攔下兩名老婦，詢問是否有錢，未待回答就揮刀攻擊，割傷兩婦手臂，又持刀衝向到場查處員警，被開兩槍擊中大腿就逮，戒護送醫住院，一名警員手臂也遭割傷；警方懷疑王男情緒不穩，正在釐清行凶動機，將依殺人未遂罪嫌移送。

警方調查，六十四歲王姓男子昨上午七時許持水果刀，從台南麻豆區住處赤腳走出，遇到熟識的一名婦人，婦人詢問為何赤腳，他未回應，繼續往前走，經南四八線麻豆安業前班路段，攔下七十一歲王姓老婦，以台語詢問「有錢無」，不等對方回答隨即揮刀攻擊，割傷老婦手臂，又往前走攔下六十五歲王姓老婦，同樣詢問是否有錢後割傷被害人手臂。

麻豆警分局埤頭派出所、麻豆派出所員警獲報趕抵圍捕，王男持刀衝向警方，員警噴辣椒水制止無效，連開兩槍，其中一槍擊中王男右大腿，他倒地哀號，員警一擁而上壓制，其中一名警員遭割傷手臂，被害人驚魂未定說「為什麼要砍我？」

兩名老婦傷口不深，被送醫治療，受傷警員自行就醫縫合，均無大礙；王男意識清楚，住院無法接受警詢，由員警戒護。

據了解，王男獨居在麻豆安正里國道一號涵洞旁一處鐵皮屋，將衣物掛晾屋外門邊，住處簡陋。附近居民說，王男父親多年前過世，母親被送往安養之家照護，胞兄也搬出，剩未婚的他獨居多年，土地屬自家所有不算小，在房屋旁奉祀神明。

附近農民說，王男早年算健談，常騎機車「趴趴走」，平日打零工為生，也會參與廟會活動，近年疑經濟狀況不佳，個性轉趨古怪，感覺「情緒有問題」，鮮少向附近居民、農友打招呼，沒料到會發生如此嚴重事件。警方清查，王男沒有前科，也未曾因脫序行為而有被報案紀錄，與被害人不認識，將詢問釐清行凶動機。

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