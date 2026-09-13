又是大德路！宜蘭三星閃燈路口車禍 進香團廂型車彈飛田裡8傷

宜蘭三星鄉大德路一處路口今天發生交岔撞車禍，張姓男子駕駛休旅車與黃姓男子駕駛載有進香團成員的廂型車，在閃燈路口發生猛烈對撞，造成休旅車的車頭全毀、廂型車被撞飛翻覆在路旁農田，兩車共有8人受傷送醫。

三星警分局指出，事故發生上午10時31分許，張男駕駛黑色休旅車沿大德路二段由西向東行駛，黃男駕駛廂型車載運6名進香團乘客沿尚健三路二段由北向南行駛。雙方行經尚健三路二段與大德路二段無號誌閃燈路口時，疑似未減速停讓發生碰撞，導致休旅車車頭全毀，廂型車失控彈飛。

警消獲報趕抵現場，將雙方駕駛與乘客共8人全數送往醫院救治，所幸意識都清楚。車禍畫面曝光引發地方社群掀起熱議，不少網友紛紛留言直指「鄉間道路當高速公路在開」、「路口不看左右來車賭自己的人生」。

該路段事故頻傳，在地居民無奈表示「又是大德路」、「這個路口常常發生車禍，左右視線又差」，網友說「不管開車或騎車，只要停看一下就沒事了」，諷刺「一堆過路口不看左右來車的都用猜的，導致紅綠燈越裝越多」、「大約一年裝一支」。警方對2名駕駛實施酒精濃度測試，酒測值均為零，初步排除酒駕，確切肇事責任原因仍待調查。

休旅車與載有進香團成員的廂型車在三星郷大德路口發生猛烈對撞，造成休旅車的車頭全毀、廂型車被撞飛翻覆在路旁農田，兩車共有8人受傷送醫。圖／警方提供