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南投14歲少女疑赴酒店上班 父尋女暴瘦10公斤…社勞局出手了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名14歲國中少女離家未歸，且疑遭成年友人帶往酒店工作，少女父親心急如焚，為尋找女兒暴瘦10公斤，已報警並通報社勞局。南投縣社勞局表示，已請警方協尋，若查證少女在八大場所工作屬實，將向法院聲請安置及強制輔導。

據了解，該名14歲少女還在就讀國中，但因父母分居，與家長感情較為疏離，8月12日離家後，封鎖父親斷絕聯繫，8月底員林分局曾尋獲少女，但少女拒絕返家，更疑似又回到酒店工作，離家已至今一個月，少女父親焦急無助。

由於，少女父親不知女兒下落，也無法與女兒取得聯繫，心急如焚，向警方報案失蹤，並通報當地社勞局，他向相關單位表示，女兒才14歲還未成年，疑因認識38歲王姓男子後，而王男疑似酒店經紀，女兒被帶去從事傳播妹工作。

少女父親也向相關單位表示，之前曾透過朋友協助找人，得知女兒很像在台中一棟大樓11樓的300店上班，而這一個月來為了尋找女兒，他已暴瘦10公斤，他只希望女兒能平安回來，不要再被人利用。

南投縣社會及勞動局表示，由於無法確定少女行蹤，因此已報請警方協助尋找該名少女。若查證少女在八大場所工作屬實，後續將向法院聲請安置及強制輔導。

女學生示意圖。圖／AI生成
女學生示意圖。圖／AI生成

南投 酒店 南投縣

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