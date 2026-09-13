搜救犬EMMA。圖／取自Tyfd-K9桃園搜救犬隊FB

桃園市消防局特搜大隊搜救犬小組於昨(12)日上午接獲平鎮區南平路二段333巷協尋勤務。領犬員吳曜任帶領搜救犬EMMA於上午9時48分許抵達，立即蒐集失蹤者相關資訊，並會同山峰消防分隊人員沿大坑缺溪展開搜索，約2小時後EMMA順利尋獲倒臥菜園的婦人，消防人員立即將婦人送醫，所幸無生命危險。

消防局提到，上午11時30分許搜救犬EMMA在鴉片煙潭附近菜園出現明顯氣味反應，領犬員隨即依犬隻反應方向前進，發現失聯民眾，後續由山峰分隊救護人員送醫處置。

消防局指出，搜救犬不只能在重大災難時大顯身手，在尋找失蹤人口時，也能利用靈敏的嗅覺和專業訓練，顯著加快搜尋進度。

消防局也提醒，若家中有長輩、失智症患者或特殊疾病患者，出門時最好讓他們配戴定位裝置或可辨識身分的配件，萬一不小心走失，才能在第一時間掌握線索，確保人身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園消防搜救犬EMMA立大功 平鎮婦倒菜園被尋獲