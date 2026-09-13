休假潛水遇潛水員命危 5消防人員分工投入救援

桃園市一名患有失智症的80歲楊姓老婦趁家中無人時獨自外出，離家後竟自行搭乘公車一路前往中壢火車站附近。圖：讀者提供 桃園市一名患有失智症的80歲楊姓老婦今(13)日上午趁家中無人時獨自外出，離家後竟自行搭乘公車一路前往中壢火車站附近，身上又未攜帶金錢，家屬發現後心急如焚，趕緊向平鎮警分局求助。員警考量老婦年事已高且完全失智，恐因迷途、體力不支發生危險，立即載著家屬前往最後定位地點展開搜尋。所幸經員警地毯式搜尋下，在中壢區中山路找到老婦，雖然神情疲憊，但人平安無事。 所幸經平鎮派出所員警地毯式搜尋下，在中壢區中山路找到老婦，雖然神情疲憊，但人平安無事。圖：讀者提供 平鎮派出所提到，巡佐曹峻華及警員鄺鏡達，今日上午執行巡邏勤務時，接獲楊姓女子報案，表示其母親上午趁家人不注意時自行離開住處，由於老婦患有失智症，已無法清楚辨識方向及表達自身狀況，且身上沒有金錢，家屬遍尋不著，擔心發生意外，焦急向警方求助。警方透過老婦身上的定位裝置掌握最後位置在中壢火車站一帶，立即駕駛巡邏車載著楊女前往搜尋。員警抵達後，在周邊道路及巷弄逐一巡查，經一番地毯式搜尋，最終在中壢區中山路75巷內順利找到老婦。老婦當時

2026-09-13 13:02