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休假潛水遇潛水員命危 5消防人員分工投入救援
桃園市消防局今天表示，4名消防員及中央警察大學1名消防系學生，休假潛水時遇潛水員OHCA，雖未穿著制服仍投入救援行動，患者送醫後仍不治，但5人助人精神獲民眾肯定。
消防局第四大隊復旦分隊長姜驎容接受媒體聯訪表示，服務於復旦分隊羅昆泓、蘆竹分隊楊効儒、華勛分隊江孟燕、三搜分隊李孟儒及中央警察大學93期2隊消防系學生簡君諺，昨天休假相約至新北市蝙蝠洞公園潛水，卻遇到潛水員失去意識，經評估已呈現心肺功能停止（OHCA），5人立即分工施以心肺復甦術（CPR）爭取搶救時間。
姜驎容指出，待新北市消防局抵達後，5人立即與救護人員銜接，並持續配合現場救護處置，完成跨縣市、跨單位救援接力，面對突如其來緊急狀況，5人立即從「休假模式」轉換為「救援角色」，運用平時累積的專業訓練與救護技能投入搶救，助人精神獲民眾讚許，可惜患者經送醫搶救仍宣告不治。
參與救援消防人員表示，當下看到有人需要急救，第一個念頭就是趕快上前協助，「雖然今天沒有穿制服，也不是在自己轄區，但救人這件事沒有分上班或放假、轄區或縣市，只要生命需要救助，就會挺身而出、全力以赴」，期望盡己所能為患者爭取一線生機。
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