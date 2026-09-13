快訊

被綠黨部點名「違紀參選者」...朱政騏開撕吳沛憶：用功一點 別瞎子摸象

桃機遭挾持實習生是飛航系學生…遭割傷還原經過 趁歹徒分心主動奪刀

民進黨創黨元老林豐喜挺江啟臣任顧問團長 民進黨：將開會討論

聽新聞
0:00 / 0:00

驚悚畫面曝！汐止追撞肇事車騰空翻滾 駕駛毒篩2項陽性

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市汐止區大同路二段今天凌晨發生驚險車禍。監視器畫面顯示，一輛白色轎車停在路口等紅燈，後方轎車接近時未見減速，直接從後方猛烈追撞；白車遭撞後向前推移，肇事車則因撞擊力道騰空，車身在半空中翻滾一圈後重摔落地。事故造成白車駕駛及乘客2人受傷送醫，肇事廖姓駕駛事後還一度離開現場，警方尋獲後毒品快篩呈安非他命、依托咪酯陽性反應。

警方表示，今天凌晨3時55分獲報，汐止區大同路二段124之2號前發生交通事故。64年次廖姓男子駕駛自小客車行經現場時，擦撞前方由96年次陳姓男子駕駛、正在停等紅燈的自小客車。

從事故畫面可見，當時白色轎車已停在紅燈前，廖男駕駛的轎車從後方駛來，隨後直接撞上白車車尾。強大撞擊力道將白車往前推行，白車並未翻覆；反而是後方肇事車在撞擊後車身整輛騰空，於半空翻滾一圈後才落回路面，現場相當驚險。

事故造成陳男及95年次蔡姓女乘客受傷，救護人員到場後將2人送往汐止國泰醫院治療。

警方指出，廖男事故後下車欲離開現場，汐止派出所及分隊員警迅速到場搜尋，隨即在附近路旁巷內空地找到廖男，以及同車李姓女子、潘姓男子。

警方現場對廖男進行毒品快篩，結果呈安非他命及依托咪酯陽性反應；廖男與遭撞的陳男酒測值均為零。警方完成詢問後，依公共危險罪嫌將廖男移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市汐止區大同路二段今天凌晨發生追撞事故，造成前車駕駛及乘客2人受傷送醫。記者張策／翻攝
新北市汐止區大同路二段今天凌晨發生追撞事故，造成前車駕駛及乘客2人受傷送醫。記者張策／翻攝

新北市汐止區大同路二段今天凌晨發生追撞事故，造成前車駕駛及乘客2人受傷送醫。記者張策／翻攝
新北市汐止區大同路二段今天凌晨發生追撞事故，造成前車駕駛及乘客2人受傷送醫。記者張策／翻攝

汐止 紅燈 快篩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／宜蘭機車未減速追撞停等紅燈貨車、車體撞爛解體 夫妻1死1傷

影／台中南屯車禍...肇事越南駕駛跟乘客都溜了 一人險被車撞還跳橋

國5宜蘭驚傳離奇車禍！轎車自撞副駕敞開 1小時後找到駕駛死橋下

高雄轎車右轉沒打方向燈遭警攔查 駕駛沒事、女乘客卻被上銬原因曝

相關新聞

基隆七堵廢棄車場大火！約60輛汽機車燒毀 爆裂聲伴黑煙竄天

基隆市七堵區長安街一處廢棄車輛停放場地，今天下午發生火災，消防人員獲報前往灌救。停車場業者得知消息，趕到現場查看時說，停車場通常並沒有人看守，不知起火原因。因他疑有吸入煙塵，消防人員將他送醫檢查，初步未發現其他人員受困傷亡。

騎士輾過路上一支水管自摔受傷 中市警要查誰掉的「將開罰」

台中市許姓男子昨天中午騎重型機車經過在霧峰區環河路一段與中投西路三段口時，因輾到地上一根水管而跌倒，造成身上擦挫傷。警方上午表示，將對來往車輛清查，以了解水管是從哪一輛車上掉落，將對車主開罰。

驚悚畫面曝！汐止追撞肇事車騰空翻滾 駕駛毒篩2項陽性

新北市汐止區大同路二段今天凌晨發生驚險車禍。監視器畫面顯示，一輛白色轎車停在路口等紅燈，後方轎車接近時未見減速，直接從後方猛烈追撞；白車遭撞後向前推移，肇事車則因撞擊力道騰空，車身在半空中翻滾一圈後重摔落地。事故造成白車駕駛及乘客2人受傷送醫，肇事廖姓駕駛事後還一度離開現場，警方尋獲後毒品快篩呈安非他命、依托咪酯陽性反應。

基隆一處廢棄停車場起火燃燒！ 熊熊烈火升起濃濃黑煙 高速公路看得見

基隆市七堵區一處停放廢棄車輛的據點，今天下午起火燃燒，火勢猛烈，消防人員獲報前往灌救中。

苗栗外海一艘離岸風電工作船疑發生船難 海巡署：人員平安獲救

一艘離岸風機工作船今天在苗栗縣苑裡漁港外海作業時，船底觸碰不明物體後，造成船頭下沈無法行駛，脆友中午分享疑似發生船難，海巡署中部分署第三岸巡隊證實，船上人員均無安全疑慮，苗栗縣政府農業皮初步了解，船上人員都已獲救，工作船也拖回漁港，全案進一步查處中。

8旬失智嬤搭公車迷途 平鎮警靠定位+地毯式搜尋化解驚魂

桃園市一名患有失智症的80歲楊姓老婦趁家中無人時獨自外出，離家後竟自行搭乘公車一路前往中壢火車站附近。圖：讀者提供 桃園市一名患有失智症的80歲楊姓老婦今(13)日上午趁家中無人時獨自外出，離家後竟自行搭乘公車一路前往中壢火車站附近，身上又未攜帶金錢，家屬發現後心急如焚，趕緊向平鎮警分局求助。員警考量老婦年事已高且完全失智，恐因迷途、體力不支發生危險，立即載著家屬前往最後定位地點展開搜尋。所幸經員警地毯式搜尋下，在中壢區中山路找到老婦，雖然神情疲憊，但人平安無事。 所幸經平鎮派出所員警地毯式搜尋下，在中壢區中山路找到老婦，雖然神情疲憊，但人平安無事。圖：讀者提供 平鎮派出所提到，巡佐曹峻華及警員鄺鏡達，今日上午執行巡邏勤務時，接獲楊姓女子報案，表示其母親上午趁家人不注意時自行離開住處，由於老婦患有失智症，已無法清楚辨識方向及表達自身狀況，且身上沒有金錢，家屬遍尋不著，擔心發生意外，焦急向警方求助。警方透過老婦身上的定位裝置掌握最後位置在中壢火車站一帶，立即駕駛巡邏車載著楊女前往搜尋。員警抵達後，在周邊道路及巷弄逐一巡查，經一番地毯式搜尋，最終在中壢區中山路75巷內順利找到老婦。老婦當時

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。