驚悚畫面曝！汐止追撞肇事車騰空翻滾 駕駛毒篩2項陽性

新北市汐止區大同路二段今天凌晨發生驚險車禍。監視器畫面顯示，一輛白色轎車停在路口等紅燈，後方轎車接近時未見減速，直接從後方猛烈追撞；白車遭撞後向前推移，肇事車則因撞擊力道騰空，車身在半空中翻滾一圈後重摔落地。事故造成白車駕駛及乘客2人受傷送醫，肇事廖姓駕駛事後還一度離開現場，警方尋獲後毒品快篩呈安非他命、依托咪酯陽性反應。

警方表示，今天凌晨3時55分獲報，汐止區大同路二段124之2號前發生交通事故。64年次廖姓男子駕駛自小客車行經現場時，擦撞前方由96年次陳姓男子駕駛、正在停等紅燈的自小客車。

從事故畫面可見，當時白色轎車已停在紅燈前，廖男駕駛的轎車從後方駛來，隨後直接撞上白車車尾。強大撞擊力道將白車往前推行，白車並未翻覆；反而是後方肇事車在撞擊後車身整輛騰空，於半空翻滾一圈後才落回路面，現場相當驚險。

事故造成陳男及95年次蔡姓女乘客受傷，救護人員到場後將2人送往汐止國泰醫院治療。

警方指出，廖男事故後下車欲離開現場，汐止派出所及分隊員警迅速到場搜尋，隨即在附近路旁巷內空地找到廖男，以及同車李姓女子、潘姓男子。

警方現場對廖男進行毒品快篩，結果呈安非他命及依托咪酯陽性反應；廖男與遭撞的陳男酒測值均為零。警方完成詢問後，依公共危險罪嫌將廖男移送士林地檢署偵辦。

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新北市汐止區大同路二段今天凌晨發生追撞事故，造成前車駕駛及乘客2人受傷送醫。記者張策／翻攝