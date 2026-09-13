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基隆七堵廢棄車場大火！約60輛汽機車燒毀 爆裂聲伴黑煙竄天

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區長安街一處廢棄車輛停放場地，今天下午發生火災，消防人員獲報前往灌救。停車場業者得知消息，趕到現場查看時說，停車場通常並沒有人看守，不知起火原因。因他疑有吸入煙塵，消防人員將他送醫檢查，初步未發現其他人員受困傷亡。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1時54分接獲報案，七堵區長安街233巷一處偏遠山坡地的廢棄田停車場發生火災，派遣百福分隊、七堵分隊（快速救援小組 RIT）、安樂分隊、暖暖分隊、仁愛分隊（RIT）、信義分隊（RIT）及第二大隊前往搶救。

消防人員抵達現場時，停車場已全面燃燒，不少汽機車陷入火海中，發出熊熊紅色火光，還傳出爆裂聲。當地水源不足，消防員接引水射滅火。

因為火勢猛烈，從附近的中山高及周遭地區，都清楚可見濃濃黑煙從火場往上竄升。停車場業者說，他接到通知後馬上趕到現場，停車場今天沒有人看守，自己研判應該是有機車先起火燃燒，然後延燒到其他汽機車，約有5、60輛燒毀。

消防人員將業者送醫，並在滅火後清查火場，未發現有人受困傷亡，起火原因由消防局火災調查科人員鑑識調查確認。

基隆市七堵區一處停放廢棄車輛的據點，今天下午起火燃燒，火勢猛烈，消防人員獲報前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區一處停放廢棄車輛的據點，今天下午起火燃燒，火勢猛烈，消防人員獲報前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市七堵區一處停放廢棄車輛的據點，今天下午起火燃燒，火勢猛烈，從中山高五堵交流道清楚可見黑煙竄天。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處停放廢棄車輛的據點，今天下午起火燃燒，火勢猛烈，從中山高五堵交流道清楚可見黑煙竄天。記者邱瑞杰／攝影

基隆市七堵區一處停放廢棄車輛的據點，今天下午起火燃燒，火勢猛烈，粗估5、60輛汽機車燒毀。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處停放廢棄車輛的據點，今天下午起火燃燒，火勢猛烈，粗估5、60輛汽機車燒毀。記者邱瑞杰／攝影

基隆市七堵區一處停放廢棄車輛的據點，今天下午起火燃燒，火勢猛烈，消防人員獲報前往灌救。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵區一處停放廢棄車輛的據點，今天下午起火燃燒，火勢猛烈，消防人員獲報前往灌救。記者邱瑞杰／攝影

基隆 停車場 火災

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