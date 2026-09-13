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台南麻豆爆隨機砍人！男持刀傷2婦又襲警 遭開2槍右腿中彈倒地哀號
台南市麻豆區今早發生王姓男子持刀隨機砍人震驚地方，據知，2名被害婦人與王嫌都是在地人並不認識，幸送醫後都已返家休養，民眾說，還好警方動作快，否則後果不堪設想。
據知，64歲王嫌精神狀況不佳，今早近7時在安正里家中獨自持水果刀徒步外出不時碎念，在行經南48線麻豆安業前班路段砍傷2名分別為71歲、65歲王姓的婦人，均集中在手臂。
麻豆警分局埤頭及麻豆派出所警員趕至，同時間忙廟會勤務同仁也趕往，王持刀衝向警員，警用辣椒水制止無效，情急開了2槍。
其中1槍打中王男右大腿，王嫌倒地哀號後遭制伏，1名警員過程中也被王某持刀攻擊劃傷臂章自行就醫縫了3針，4人均意識清楚，其中中彈的王嫌傷勢較嚴重，轉送永康奇美醫學中心救治中。
據悉，王嫌是麻豆在地人，平日打零工維生，與被害人雖都是在地人，但彼此不認識。鄰居稱，王有情緒問題，目前獨自住在工寮未與家人同住，警方追查，確認王某無前科，闖出如此大禍，鄰居都不敢置信。
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